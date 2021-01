A pandemia nos impôs uma série de transformações, incluindo o isolamento social, o fechamento de estabelecimentos comerciais, mas também nos despertou para a importância de cuidarmos de nós mesmos e estarmos em paz física, mental e espiritualmente.

Neste contexto, cresceram as buscas pela prática do yoga - fiolosofia de vida que vai muito além dos ásanas, posturas amplamente divulgadas em fotos nas redes sociais. Diante dos desafios, muitos profissionais passaram a compartilhar os ensinamentos virtualmente e outros, que já tinham as aulas on-line como parte da rotina, viram a procura aumentar.

Se você quer começar a praticar, mas não sabe por onde, te damos o caminho das pedras. Confira 5 canais para buscar o yoga mesmo que seja de casa:

Juliana Zandona, do Yoga do Zero

YOGA DO ZERO. Plataforma on-line criada pela instrutora Juliana Zandona, que tem oito anos de prática, disponibiliza aulas de yoga do nível iniciante ao avançado. As práticas incluem meditações e aulas voltadas para diferentes funcionalidades, como aumento da flexibilidade, melhora da postura ou até mesmo para tratar a obesidade, dentre outros.

Onde buscar : www.yogadozero.com.br | instagram.com/juliana_zandona | instagram.com/yogadozero.

Orio Shiva Das, do estúdio Você em Paz

VOCÊ EM PAZ. Grupo virtual formado por cinco instrutores de yoga, incluindo o professor Orion Shiva Das, que contabiliza 17 anos de prática, disponibiliza um cardápio de horários e modalidades variadas. Embora os encontros sejam on-line, os alunos são acompanhados de perto e ajustes nas posturas feitos sempre que necessário.

Onde buscar : www.voceempaz.com | instagram.com/voceempaz | instagram.com/orion_shiva_das

Pri Leitte é dona de um dos maiores canais sobre yoga do Youtube

PRI LEITE. Brasileira radicada nos Estados Unidos, Priscilla Leite oferece uma porção de aulas gratuitas no canal no Youtube. Dentre elas estão práticas temáticas, que misturam ásanas e meditações e têm um objetivo definido, como o autocuidado, por exemplo. É possível escolher as práticas aleatoriamente ou buscar por programas que a instrutora costuma criar, como o 21 Dias de Leveza, em curso desde o último dia 10.

Onde buscar : www.prileiteyoga.com.br | youtube.com/prileiteyoga | instagram.com/prileiteyoga

Yoga Dog Down possibilita personalizar a prática por completo

YOGA DOG DOWN. Disponível para iOS e Android, o aplicativo disponibiliza um menu para que o aluno configue a própria prática, escolhendo desde o tipo de impulso dos movimentos (aeróbico ou fortalecimento de coluna, por exemplo) até a música que será tocada (variada, ambiente, espiritual, dentre outras).

Onde buscar : www.downdogapp.com

YogaFlix tem mais de 300 aulas gratuitas, além de programas com destinações variadas

YOGAFLIX. Assim como o Netflix, de onde derivou o nome do serviço, é possível escolher, dentro de um menu, o tipo de aula desejada com base na duração, na modalidade e nos estímulos que serão realizados. Para além das aulas avulsas, há programadas completos voltados para combate à ansiedade, para extensão da coluna e até para posturas que envolvem equilíbrio.

Onde buscar : www.yogaflix.com.br | instagram.com/yogaflix

Leia mais: