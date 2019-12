Quem ainda não montou a programação para o Ano Novo, férias ou Carnaval, e quer curtir todos esses momentos com muito luxo, visitando várias cidades do Brasil e países da América do Sul, pode se divertir a bordo de navios. Um deles é o MSC Fantasia, que faz parte da maior empresa privada do ramo no mundo.

Até abril de 2020, o transatlântico fará embarques no Rio de Janeiro e em Salvador, e viajará pelo litoral brasileiro, além de pontos da Argentina e Uruguai. Para o Réveillon e para a maior festa popular do país, o Carnaval, uma programação especial foi montada.

No cruzeiro de Ano Novo, o navio fará uma parada em frente a praia de Copacabana para que os hóspedes possam conferir a famosa queima de fogos. Já no itinerário de Carnaval, com embarque no Rio de Janeiro, haverá escalas em Ilhéus e Salvador, onde o navio irá pernoitar para que os visitantes possam aproveitar a folia da cidade baiana. Búzios (RJ) também está na programação.

Navio tem 333,3 metros e capacidade para até 4,3 mil hóspedes

Itinerário

Os hóspedes têm três opções de viagens. Nos minicruzeiros, de três e quatro noites, o MSC Fantasia passa pelo litoral Sul e Sudeste, com escalas alternadas em Porto Belo (SC), em Balneário Camboriú (SC), Búzios, Ilha Grande (RJ), Ubatuba e Ilhabela (SP).

Já nos itinerários de cinco a oito noites, o navio seguirá rumo ao Nordeste, incluindo escalas alternadas em Ilhabela, Ubatuba, Ilha Grande, Búzios e Ilhéus. O navio também fará roteiros de oito noites rumo aos países vizinhos, Argentina e Uruguai, com escalas em Ilhabela, Buenos Aires e Punta del Este.

Exclusividade

Quem quiser ainda mais luxo pode contar com o MSC Yacht Club, serviço premium do navio. Nele, o hóspede tem prioridade no embarque e desembarque, área exclusiva para check-in e check-out, mordomo à disposição 24 horas, pacote all inclusive de bebidas e serviço de concierge também durante toda a hospedagem.

Infraestrutura

Com capacidade para 4,3 mil hóspedes, o MSC Fantasia conta com cinco piscinas, 12 hidromassagens, tobogã, teatro, 18 bares e lounges, discoteca, cinema 4D, simulador de Fórmula 1, diversas lojas, cinco restaurantes, dentre eles uma churrascaria ao estilo americano, o Butcher’s Cut, espaços dedicados às crianças e Juniors Club para crianças de 7 a 11 anos. Já para os adolescentes, o navio possui a Teen's Area para os jovens de 12 a 17 anos.

Além disso, o transatlântico oferece quadra poliesportiva, quadra de squash, academia com aparelhos da Technogym, o MSC Aurea SPA com amplas opções de tratamentos e massagens relaxantes, área termal e o salão de beleza.

Expansão

Até 2027, a expectativa do grupo italiano MSC Cruzeiro é expandir a frota para 29 navios, triplicando a atual capacidade. Para isso, investirá 13,6 bilhões de euros. Na temporada 2019/2020 na América do Sul, a companhia está oferecendo 117 mil cabines, um aumento de 15% em relação à temporada 2018/2019.

Um novo navio, que começou a operar no porto em Itajaí (SC), foi integrado a frota. Agora, ao todo, são quatro navios com embarques em portos brasileiros: MSC Seaview, MSC Fantasia, MSC Poesia e MSC Sinfonia. Além do MSC Musica, com embarques em Buenos Aires, na Argentina, que fará escalas no Brasil.

Para a temporada 2020/2021 na América do Sul, que começará em novembro de 2020 e irá até o início de abril de 2021, a MSC Cruzeiros anunciou reforço de mais quatro navios ao Brasil.

* O Hoje em Dia viajou a convite da MSC Cruzeiros.