A Activision trouxe dois grandes personagens dos anos 1980 para a franquia "Call of Duty". Rambo e John McClane passam a integrar os games "Black Ops Cold War", "Warzone" e CoD: Mobile".

Os personagens fazem parte do evento "Heróis de Ação dos anos 80", em que os protagonistas de "Rambo" e "Duro de Matar" entram em combate. O conteúdo entra no ar nesta quinta-feira (20).

Além dos durões da telona, a atualização também oferece missões com base nos longa-metragens. Um dos cenários é o edifício Nakatomi Plaza, palco do clássico "Duro de Matar" (1988). O jogador poderá percorrer cinco andares do prédio, onde o "cowboy" McClane detonou com o bando de Hans Gruber (Alan Rickman).

Já no cenário "Acampamentos de Sobrevivência", o jogador encontra um cenário que remete a "Rambo II: A Missão". Agora é amarrar a faixa na cabeça e torcer a boca!