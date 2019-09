O clima de verão que tomou conta da capital mineira em pleno inverno surpreendeu muita gente, fazendo com que os modelitos para a estação fria fossem deixados de lado. No entanto, reaproveitar os looks de uma temporada na outra é bom para o bolso e para o meio ambiente. Algumas tendências do Inverno 2019 podem (e devem) ser reaproveitadas nesta primavera. Padronagens e algumas cores vão se repetir.

Da nova coleção da Skazi, terninho pode ser aproveitado também no tempo mais ameno

“Mesmo com as tendências de cada estação, as cores são atemporais e sempre são bem-vindas para colorir as produções”

Eduardo Amarante

Estilista da Skazi

Exemplo é o xadrez, que vem sendo trabalhado coleção atrás de coleção, em novas roupagens e da forma tradicional também. Além dele, outras trends estão aí e seguem até o verão. “Bermudas estilo ciclista, o sport chic, as mangas bufantes e os paetês, que tiveram grande destaque no inverno, continuarão”, afirma Eduardo Amarante, estilista da Skazi.

Focar em cores atemporais é a dica de Cássio Vital, estilista da Alphorria, que propõe, inclusive o uso de tecidos naturais. “A fibra natural nos permite atravessar melhor as estações, pois proporciona conforto em climas variados. Peças de alfaiataria são, geralmente, uma excelente opção. Acredito na trilogia: qualidade, elegância e atemporalidade”, observa.

O macacão é apontado por especialistas como o curinga do guarda-roupa. Veja a utilização da peça da Alphorria com e sem blazer

Da coleção nova da Skazi, conjunto de saia longa e cropped pode ser usado com casaco em temperaturas mais amenas

Modelos

Os desenhos das peças também colaboram para explorar todas as possibilidades de uma roupa tanto no inverno quanto no verão.

Os vestidos longos são excelentes opções para ficar elegante sem errar no dresscode. Em dias de tempo ameno, acrescente um casaco e sapatos fechados. No calor, rasteirinha ou sandália complementam o look

Caso do macacão, que é muito versátil. “Em comprimento longo ou curto, é a peça curinga. Ela transita por todas as estações com muita personalidade e praticidade. Para o inverno, basta combiná-lo com jaqueta que você estará elegante e aquecida. Na transição das estações, ele casa perfeitamente com rasteirinhas, dando um ar fresh ao look”, indica Amarante.

O estilista da Skazi emenda em uma outra dica: mesclar peças mais pesadas com leves. “Calças podem ser combinadas com T-shirts. As peças longas, como vestidos e saias, ficam lindas com sandálias mais abertas”.