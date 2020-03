A pandemia de coronavírus atingiu em cheio o setor fashion, assim como todas as indústrias, comércio e serviços. Por aqui, o Minas Trend - maior salão de negócios de moda do Brasil, que aconteceria de 21 a 24 de abril - foi cancelado. Na “vizinhança”, o São Paulo Fashion Week também teve a edição do primeiro semestre suspensa em definitivo; primeira vez em quase 25 anos de evento.

Em meio ao cenário atípico, chegou o outono, trazendo a promessa de um tempo com menos calor e uma leve brisa, e, claro, de tendências de moda.Neste momento, que pede isolamento social e prudência com os gastos, mostramos a você seis trends que já bombaram no verão e seguirão pelo período de Outono-Inverno, que vai até setembro.

Fendas “As fendas dão toque especial, um arremate em saias e vestidos. É um detalhe de acabamento que podemos mesclar com meias-calça, botas de cano longo”, ensina Ana Letícia Mattos. Elas criam um interessante jogo de mostra-esconde Em sentido horário, peças da Kalandra, Alphorria, a influencer Camila Coelho e Skazi

Tons Pastel As cores vibrantes vão dividir o protagonismo com as mais suaves. O tom pastel dará mais leveza às produções. Adicione elegância usando looks monocromáticos Em sentido horário, peças da Arte Sacra, Alphorria, Skazi e a influencer Lú Matosinhos, de Anne Fernandes

As mangas bufantes são uma delas. Tendência “importada” dos anos 80, vêm dando as caras em desfiles há, pelo menos, duas estações. “Estamos vendo essa modelagem no street style e nas semanas de moda, mas com um ar mais atualizado, menos princesa. Percebemos que as peças do verão tinham mais leveza e, agora, vêm com toque a mais”, observa Ana Letícia Mattos, advogada e consultora de imagem à frente do blog Anita Bem Criada.

Macacão Peça ideal e sempre bem-vinda para quem busca conforto e estilo, aliados à praticidade e versatilidade de tecidos e modelagens Em sentido horário, peças da Alphorria, Skazi, a consultora de moda Ana Letícia Mattos, de Brasil em Gotas, e Alphorria, novamente

Metalizados Continuam iluminando o guarda-roupa. Roubam a cena nos looks mais ousados e dão um toque de modernidade e poder ao look Em sentido horário, peças da Skazi, Ana Letícia Mattos de Fátima Scofield, a cantora Manu Gavassi e a influencer Lú Matosinhos

Peças criadas com este detalhe podem atender a mulheres de muitos estilos. Desde as mais românticas, que podem apostar em tecidos transparentes, camisaria com botões forrados e vestidos, às que gostam de se vestir com looks mais poderosos e dramáticos. Aí, a dica são modelos com volume maior e cores mais escuras.

O macacão é outra aposta para a meia-estação, além de ser um belo aliado. “É uma peça única, versátil e coringa. É um modelo certeiro para apostarmos quando temos menos tempo para pensar no look. Dá para fazer sobreposição, colocando uma blusa gola alta, acrescentando informação de moda”, detalha Ana Letícia.

Mangas Bufantes Rainhas das passarelas e do street style, elas vêm com tudo e seguem arrebatando corações. A proposta mescla romantismo e ousadia e está em alta Em sentido horário, peças da Alphorria, Arte Sacra, Skazi e a influencer Camila Coelho

Tule repaginado Ele saiu do papel coadjuvante junto aos bordados, brilhando sozinho no verão. Em novas modelagens e recortes, o tule está mudado e promete nos acompanhar ainda por um bom tempo Em sentido horário, peças da Thays Temponi, Alphorria, a modelo Kendall Jenner de Giambattista Valli e a influencer Camila Coelho, também de Giambattista Valli

