Sistema terapêutico que utiliza principalmente o toque das mãos para harmonizar, equilibrar e repor a energia de todos os seres vivos, o reiki é mais do que um método capaz de recuperar saúde física e espiritual. Filosofia fundamentada há quase cem anos, segue princípios que ajudam a ressignificar a vida com base na importância do momento presente.

“É compreender que o ensinamento do ‘somente por hoje’ nos demonstra a profundidade do agora, momento mais importante de nossas vidas, e que, portanto, deve ser cultivado com o máximo de amor e cuidado”, explica Ailla Pacheco. Psicoterapeuta, professora de yoga e mestre em reiki, a mineira lança, na próxima quinta-feira (19), em Belo Horizonte, o livro “Essencial’mente Reiki – Uma Leitura Psiconeurocientífica sobre Reiki, Yoga, Chakras e Medicina Integrativa” (leia mais no fim da matéria).

A obra, que reúne 15 anos de estudos, aborda a relação entre a ferramenta, a neurociência, o yoga, a medicina energética e a psicologia dos pontos de vista teórico e prático. União das energias Rei (espiritual) e Ki (vital), o método, criado no Japão, é totalmente independente de religiões e crenças, podendo ser aplicado em qualquer ser vivo para aliviar dores e restaurar o equilíbrio da alma e do corpo.

"Embora ainda haja um viés muito esotérico sobre o assunto, existem inúmeras pesquisas que comprovam a efetividade da técnica, tanto quanto ferramenta de autoconhecimento quanto para melhorar a qualidade de vida”, esclarece Ailla.

Autoaplicável

Dentre os muitos benefícios do método, está a possibilidade de ser autoaplicável, ou seja, o reikiano (como é chamado o terapeuta capacitado para atuar com a técnica) pode se autotratar. Aromaterapeuta há quatro anos, Elziane Paim agrega o trabalho energético às propriedades cientificamente comprovadas dos óleos essenciais tanto com os pacientes quanto em si mesma. O resultado é uma abordagem mais completa.

“Muitas vezes, intuitivamente, escolho um óleo essencial para usar nas mãos ao aplicar o reiki. Ao acessar o sistema límbico (parte do cérebro responsável pelas emoções e comportamentos sociais), a junção das duas ferramentas traz à tona memórias e sensações. Em mim mesma, o objetivo é conectar com a energia, proteger-me e preparar para começar mais um dia”, detalha.

AUTOCUIDADO - Além de associar o método à aromaterapia quando atende clientes, Elziane Paim aplica a ferramenta em si mesma todos os dias

Corpo físico

Gerador de bem-estar e harmonização emocional, o método, que tem adeptos espalhados no mundo inteiro, também traz benefícios para o corpo físico. Pesquisas demonstram que a imposição de mãos tem impactos positivos na imunidade, na produção de plaquetas, na redução do estresse e da insônia e até na perda de peso. Pacientes com depressão e em tratamento contra câncer também colhem os benefícios do sistema terapêutico, que pode ser aplicado até mesmo à distância.

Reikiano há cinco anos, Cléber Ferreira coordena um grupo que atende em Belo Horizonte de forma voluntária. Mais de 20 pessoas são acolhidas, às terças e quinta-feiras, por ele e seis voluntários. O tratamento, voltado principalmente para pacientes oncológicos ou com depressão, duram de quatro a dez sessões. E tem até fila de espera.

Cléber explica que mais do que harmonizar energeticamente, o reiki, nesses casos, alivia dores físicas, renova o fôlego de quem luta contra uma doença e ajuda a modificar a vibração e os pensamentos das pessoas.

“Para curar doenças é preciso mudar os pensamentos, as atitudes. Parar de reclamar e falar mal dos outros. Do contrário, a energia vai embora, o corpo adoece”, enfatiza, lembrando os princípios da ferramenta.

Ouça áudio de Ailla Pacheco sobre o que é e como funciona o reiki:

Leia mais:

Derivação da yoga mescla respiração e estímulos ao riso por vida mais saudável

Bem-estar com foco no agora: neuromeditação propõe caminho mais prático

Além do difusor: óleos essenciais têm poder terapêutico sobre questões físicas e emocionais

Além disso:

Livro será lançado na próxima quinta-feira

"Essencial'mente Reiki - Uma Leitura Psiconeurocientífica Sobre Reiki, Yoga, Chakras e Meidicina Integrativa" será lançado na próxima quinta-feira (19), às 19h30, na clínica de Ailla Pacheco, no bairro Cidade Nova, em Belo Horizonte.

Publicado pela editora Nova Senda, o livro explora o contexto histórico, filosófico, científico e cultural do reiki, investigando a eficácia da prática na prevenção de doenças e promoção da saúde.

"Essencial'mente Reiki" inclui um manual de exercícios respiratórios e reúne conhecimentos sobre cristais, meditação, cromoterapia, mantras e gestos energéticos feitos com as mãos, além de outras intervenções terapêuticas.

Mais informações:

Data: 19/9/19 (quinta-feira)

Local: Rua Professor Pimenta da Veiga, 519 - Cidade Nova - Belo Horizonte/MG

Horário: 19h30

A entrada é gratuita. O livro, cuja compra não é obrigatória, será vendido no local a R$ 53,80.

Para participar do evento é preciso confirmar presença pelos telefones (31)3166-5797 e (31)98372-9042 ou no e-mail contato@aillapacheco.com.br.