Babados, fluidez, mangas bufantes e o contraste entre as cores quentes e neutras da coleção Primavera-Verão 2020 da estilista mineira Denise Valadares remetem direta e literalmente à moda de duas décadas muito marcantes, 1970 e 1980. As peças, que foram desenvolvidas em parceria com o stylist Alberth Franconaid, foram apresentadas na noite dessa quarta-feira (10), no Minas Trend.

A coleção "Crystals" é a segunda que a jovem desfila em apresentação individual no evento. Em outubro passado, quando exibia as criações para o Outono-Inverno deste ano, Denise explorou cores neutras, que são parte do DNA da marca, surgida há quatro anos.

No entanto, para o tempo quente, ela inseriu sim os neutros, mas criou um contraponto quando escolheu tons como o amarelo gema e o rosa pink. "Nessa coleção, procuramos manter a nossa identidade com os bordados, com uma carinha nova. Os tons vivos, por exemplo, são algo bem novo para a nossa marca, que sempre priorizou os neutros", destacou Denise Valadares.

Alberth emendou, explicando a modelagem escolhida para a temporada. "Temos shapes bufantes, alfaiataria estruturada, tudo com um bordado leve e sofisticado, como a Denise sempre fez. E é uma roupa casual chique, mas que está bem antenada. Tem babadinhos, franzidos e bastante tendência".

A marca trabalhou em parceria com a também mineira Cedro Têxtil, com a produção de tecidos realizada de forma sustentável.

