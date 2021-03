Os cuidados com limpeza e higienização das roupas passaram a ser ainda mais essenciais em nosso dia a dia desde que a pandemia da Covid-19 se instalou, há quase um ano. Além do próprio vírus, estamos expostos a outras contaminações, germes e bactérias.

A lavagem das roupas com água e sabão tira as sujeiras facilmente, mas nem sempre é possível livrá-las desses agentes com apenas esses dois ingredientes. Por isso, é preciso lançar mão de alguns truques e orientações para se manter protegido.

Confira dicas levantadas pela Philips Walita Brasil para manter as peças no guarda-roupas sempre limpinhas.

Não use roupas novas sem higienizá-las

Nas lojas, as peças são manuseadas por várias pessoas, além de experimentadas. Dessa forma, é essencial higienizar as roupas antes do primeiro uso. Outra vantagem do procedimento é a remoção de resíduos de tinta dos tecidos que podem ocasionar reações alérgicas.

Deixe de molho antes da lavagem

Um molho em água morna com álcool e vinagre antes da lavagem com o sabão regular é uma forma de esterilizar os tecidos. Este processo auxilia na remoção da poeira e de ácaros.

Não sobrecarregue a máquina de lavar

Uma carga menor de roupas permitirá que a água e os produtos de limpeza se espalhem mais livremente ao redor do cesto e ajam mais uniformemente sobre as peças contribuindo para uma higienização mais eficiente.

Temperatura alta

É uma grande aliada no combate a germes e bactérias. Há a possibilidade de lavar as roupas com água quente em alguns equipamentos, acima de 60°C e, ainda, o ato de passar as peças com o ferro ou desamassá-las com o vaporizador de roupas.