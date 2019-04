Um dos mais importantes eventos de design e arquitetura do mundo, o Salone Internazionale del Mobile, em Milão, na Itália, revelou, entre 9 e 14 de abril, as novas tendências da arquitetura de interiores.

Uma delas é dar a "cara" de lar ao ambiente comercial. "Nestes locais, o luxo chega por meio da referência ao lar, trazendo o sentimento de acolhimento comum no ambiente de casa por meio do mobiliário, iluminação, elementos que criem uma atmosfera intimista, acolhedora", destaca o arquiteto Junior Piacesi, atuante em Minas e no Brasil.

Junior Piacesi, Flávia Campos e Marisa Pereira estiveram no salão em Milão

As cores também chamaram a atenção no salão de design, especialmente os tons terrosos e o verde. De acordo com a professora de arquitetura Marisa Pereira, que leciona em Minas, a combinação de cores em tríade foi um dos pontos altos. "A forma de combinar as cores aparece extremamente elaborada. Verde, roxo, laranja.... Observamos esse esquema cromático, tendo sua força no verde, as cores complementares do verde estavam bem presentes nas exposições, seja num objeto, mobiliário ou parede", afirma.

A diversidade de linhas e formas dispostas de forma simultânea foi o que observou a arquiteta Flávia Campos. "Ao mesmo tempo que você vê muitas cores combinadas e formas orgânicas, também encontra linhas retas, tons sóbrios então, a leitura que faço disso, é que a tendência está mais democrática", explica.

Veja algumas imagens do Salone Internazionale del Mobile: