A Samsung amplia a linha de smartphones com o Galaxy M31, que tem como principal a bateria de 6000mAh, que corresponde a carga de 48 horas. O aparelho que chega para ocupar a base da linha de telefones, tem preço sugerido de R$ 2 mil, que será vendido pelo canal online da marca.

Com tela de 6,4 polegadas, quatro câmeras traseiras e uma frontal, o M31 promete performance que não decepciona diante dos modelos mais sofisticados das linhas A e S.

A bateria, segundo a Samsung, é a maior já utilizada num aparelho da marca e promete durabilidade de 48 horas com uma única carga. Energia para dar conta do processador Octa Core de 2,3 GHz e 6 GB de RAM.

Para registro de imagens, o aparelho conta com conjunto de quatro câmeras, com direito a lente de 64 MP, duas para foco dinâmico, uma grande angular de 123 graus e até mesmo uma exclusiva para macro, como ocorre no S20. Já a lente frontal tem resolução de 32 MP, que promete selfies com elevado nível de detalhamento.

Segurança

O M31 é mais simples que o A51 e o S20, que contam com biometria na própria tela. O novo aparelho recorre ao sensor instalado na parte traseira do aparelho, como no Note 9 e modelos mais antigos. No entanto, ele também com reconhecimento facial, além das opções triviais de senhas por dígitos ou combinação de movimentos.