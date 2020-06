A pandemia do coronavírus tem atingido os mais diversos setores da economia. Mas ao mesmo tempo tem revelado novas oportunidades de negócios, principalmente para plataformas de vendas online. Quem não vendia passou a vender e quem já vendia amplificou suas estratégias. É o caso da divisão de televisores da Samsung, que não tem o que reclamar do isolamento social. A marca sul-coreana acaba de lançar sua nova linha de smart TVs com resolução 8K e 4K sem medo delas encalharam nos galpões.

Isso porque o consumidor descobriu que pode comprar uma TV sem precisar ir até uma loja. Segundo o vice-presidente da Divisão de Consumer Electronics, que abarca televisores, Gustavo Assunção, quando o mercado fechou, a queda das vendas chegou a 49%, comparada com a mesma semana de 2019. No entanto, quatro semanas após, as vendas já eram 5% maiores e chegou a 20% em maio.

E o grande responsável foram as vendas online que correspondiam a 30% das vendas antes da pandemia, mas hoje ultrapassam a 50% do volume. "As vendas de smart TV cresceram 40% no Brasil", explica o executivo que também comemora a participação de 72% da marca entre os aparelhos 4K, que hoje correspondem a 60% das vendas de televisores no Brasil.

E diante de um cenário promissor a marca que é líder global no mercado de televisores há 14 anos, lançou a linha QLED, com resoluções 8K e 4K, assim como a Linha Crystal 4K.

Q950T

A versão topo de Linha, Q950T é uma gigante de 85 polegadas com bordas milimétricas e apenas um 1 cm de espessura. Ou seja, a tela corresponde a 99% da área do aparelho, que conta com um alto falantes espalhados na parte traseira que distribuem o som de acordo com a dinâmica da imagem, mais ou menos como acontece nas salas de cinema modernas.

Para garantir melhor qualidade de imagem, o televisor é equipado com processador Quantum AI 8K que, segundo os executivos, garante o upscaling (aumento de definição) de conteúdos de menor resolução de forma extremamente rápida.

Em tese, há dentro do televisor uma espécie de computador capaz de identificar a imagem projetada e adicionar pixels que aumentam o detalhamento da imagem. Esses "fragmentos" são armazenados durante o uso e inseridos em tempo real.

Além disso, a tela ainda conta com ajuste de luminosidade automática e também sensor de ruído. Ela é capaz de perceber um barulho no ambiente e ajustar o volume dos diálogos do conteúdo. É ótimo para aqueles momentos em que seu genro chega em casa falando pelos cotovelos pedindo janta quando você está assistindo à novela, justamente na hora que Kimberly Patrícia revela que é filha Renato Maurício, o amante de Valéria Roberta.

Games

Mas é bom o amigo não irritar a sogra, principalmente se gosta de videogames. De acordo com a Samsung a Q95T foi projetada para receber a nova geração de consoles (PS5 e Xbox Series X), que prometem gráficos em 8K. O aparelho conta com modo Game, que tem ajuste de contraste, troca de frames mais rápida, ajuste de latencia de hertz, que equaliza o sinal enviado com o que é exibido na tela, que garante tempo de respostas mais rápida.

Na prática é a diferença entre defender uma bola ou tomar um gol. Se não ficou muito claro, significa que ela te dá tempo para esquivar de um Shoryuken prestes trincar o queixo de seu lutador.

Gostou? Então pode lustrar o martelo para quebrar o porquinho, pois esse televisor custa nada menos que R$ 100 mil. Mas não fique triste, nova linha de televisores da marca conta com versões 4K de 43 polegadas que partem de R$ 2.200, como a TU7000 43”. Já dá para jogar um “Fifinha” e assistir a novela das oito numa boa, no aconchego do isolamento.