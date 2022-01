A Samsung lançará no Brasil o The Freestyle. Trata-se de um dispostivo inteligente que projeta imagens de até 100 polegadas. Diferentemente de um projetor comum, esse aparelhinho que parece uma luminária, tem conexão com internet, processador interno e funciona como uma Smart TV, mas sem uma tela física.

O The Freestyle também conta com conexão com dispositivos Android e iOS, o que permite espelhamentos de tela e também conta com caixas de som. Segundo a marca a distribuição do áudio é em 360 graus, o que permite efeitos de profundidade.

“The Freestyle oferece versatilidade e flexibilidade para atender às mudanças no estilo de vida dos consumidores. Sem a limitação de espaço e formato é um dispositivo que pode ser usado da maneira que os consumidores preferirem”, garante o vice-presidente executivo e líder da equipe de Vendas e Marketing dos Negócios de Visual Display da Samsung Eletrônicos, Simon Sung.

A data do lançamento e o preço do ainda não foram divulgados.