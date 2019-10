SÃO PAULO - O mercado de equipamentos games tem se qualificado numa velocidade espantosa. Se há poucos anos os games eram uma funcionalidade secundária nos computadores, hoje se tornaram um nicho prioritário, a ponto de a indústria investir em equipamentos portáteis de alto desempenho. Os notebooks gamers conseguiram aliar a mobilidade dos aparelhos com poder de processamento elevado. A Samsung acaba de lançar a nova geração do Odyssey, que chega para se tornar uma das opções mais robustas do mercado, com desempenho até 150% maior que o antecessor.

Com três configurações, que parte da combinação do processador Intel Core i5, associado a 8 GB de RAM, um 1 TB de HD e placa de vídeo Nvidia, o Odyssey 2 parte de R$ 5.790. Mas pode saltar para R$ 9 mil, em sua configuração mais robusta, que recorre a processador i7, e GPU Nvidia 2060 (que conta com tecnologia G-Sync, que reduz o tempo de reposta entre o processador e exibição da imagem na tela).

Ele ainda conta 16 GB de RAM e sistema de armazenamento híbrido, com um HD de 1 TB e um SSD (do tipo NVMe) de 512 GB, que promete ser cinco vezes mais rápido que as unidades sólidas convencionais. Se a configuração ainda não for suficiente, ele ainda conta com um segundo slot para um segundo SSD e duas portas para RAM, com expansão até 32 GB.

Tudo isso permite que o Odyssey 2 rode gráficos em 4K, além de estar apto para exibir gráficos com tecnologia Ray Tracing, cria um efeito de iluminação real levando o reflexo de cada ponto de luz do cenário para os demais elementos do jogo.

Já o sistema de áudio recorre à tecnologia Dolby Atmos, que é capaz de distribuir o som em 360 graus. Para quem joga games de tiro, é como se ele permitisse que o jogador escutasse quem estivesse vindo por qualquer direção.

Radiador

O Odyssey 2 tem um hardware que gera temperaturas muito elevadas. E para impedir que ele derreta, a Samsung implantou um sistema de resfriamento que conta com duas ventoinhas e um circuito líquido (que mistura água e fluido refrigerante ) como o radiador de um automóvel.

Segundo os executivos, o aquecimento da água faz com ela se movimente pelos dutos, dissipando o calor. Para garantir que não ocorram alterações no ponto de ebulição da água (que varia de acordo com altitude), o fluido é mantido num circuito à vácuo, para não sofrer interferência da pressão atmosférica. Segundo a Samsung, o Odyssey 2 teve produção iniciada esta semana e chega às lojas nos próximos dias.

