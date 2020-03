Sabe aqueles painéis de LED usados em apresentações, shows e feiras? Pois é, a Samsung passa a oferecer uma linha doméstica em que qualquer um pode instalar uma tela modular, de acordo com a necessidade de espaço do ambiente.

Isso porque esse tipo painel é montado com diversas pequenas placas de LED. assim é possível ter telas de diferentes formatos e tamanhos de forma personalizada.

Segundo a fabricante, a Série IF oferece qualidade elevada de imagem uma vez que permite projetar imagens primárias (vermelho, verde e azul) com grande nitidez. Além disso, ela promete vida útil superior a um televisor convencional, uma vez que conta com estrutura refrigerada que regula a temperatura do painel.

Ele pode ser conectado em diferentes aparelhos, como computadores, assim como aparelhos de reprodução de mídias em resolução 4K.

De acordo com o fabricante, esse tipo de painel também uma solução eficiente para uso corporativo, como escritórios e até mesmo comércios, que substituíram os antigos cartazes por televisores e monitores.