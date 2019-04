Se tem uma coisa em que a grife mineira Skazi investe é na presença marcante em grandes eventos, nacionais e internacionais. Para isso, não economiza na produção e nem na quantidade de looks desfilados. Na apresentação nesta 24ª edição do Minas Trend, na noite dessa terça-feira (9), a marca deu ao público um show ao vivo dos também mineiros do Jota Quest.

Na passarela, além de a banda sacudir a galera, 45 looks da coleção Primavera-Verão 2020 coloriram o ambiente com tons cítricos, néon, off-white, preto e jeans. Na modelagem, o destaque foi para os mullets (quando uma peça é mais curta na frente e comprida atrás), presentes em croppeds e vestidos. Esse tipo de corte é bem anos 2000, década que entra como tendência de moda.

Inspiração

A história do surf, e mais especificamente da primeira mulher a surfar no mundo, Isabel Lethan, foram inspirações para o estilista Eduardo Amarante, natural do Sul de Minas.

“Traduzi o surfwear no meu universo de alfaiataria. Fez 100 anos que a mulher surfou pela primeira vez. A partir dessa liberdade, do cheiro do mar, fiz essa coleção. Foi a melhor que fiz na vida, com a novidade de termos, agora, roupas masculinas”, contou Amarante.

O estilo confortável e solto das peças apresentadas ficou longe de empregar aquele mood sexy, que é próprio da Skazi. No entanto, hot pants e croppeds deram a marcação do DNA da grife.

Palco

O Jota Quest, convidado para esse que foi o segundo desfile da Skazi na semana de moda, fez mais que um pocket show para a apresentação da coleção. Os mineiros tocaram três músicas bem conhecidas da banda, antes que a primeira modelo entrasse na passarela. Na última temporada de Verão, a grife escolheu a funkeira Ludmilla.

Depois que todos os looks foram mostrados, o Jota prosseguiu com o show e o vocalista Rogério Flausino destacou que aquela era uma experiência inédita na carreira e que havia achado bacana a coleção. De quebra, os convidados desfrutaram de um coquetel realizado dentro da sala de desfiles.

O Minas Trend, que acontece no Expominas, termina nesta sexta-feira (12).

