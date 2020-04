Se João Kleber aparecer no dia do lançamento do PS5, não se assuste. A Sony parece ter aprendido com o apresentador de TV como reter a atenção de se seus consumidores, assim como o brasileiro faz há anos com sua audiência. E depois de revelar o logotipo do novo console (que é idêntico ao do PS4, com exceção do algarismo) e posteriormente dados de seu hardware, agora a japonesa revela a versão do joystick do aparelho.

Depois de quatro gerações e 25 anos de mercado, a Sony resolveu mudar o nome do tradicional Dualshock para DualSense. E há uma explicação para isso. O novo joystick entrega um nível de sensibilidade apurada, um dos destaques é o Feedback Háptico. Nome garboso para aquela vibração do controle. No entanto, agora ele é capaz de gerar vibrações correspondente ao que se passa no jogo.

Outra novidade que promete elevar a experiência de jogo são as alterações de carga dos gatilhos. Ou seja de acordo com a ação game, a força e sensibilidade do gatilho muda. Num jogo de corridas pode haver alterações entre os "pedais" de freio e acelerador, assim como num RPG o peso da arma pode alterar o esforço para pressionar o gatilho.

A manete, como preferem os românticos, também passa a contar com microfone integrado (no Dualshock há apenas saída de áudio auxiliar) e a conexão passa a ser no padrão USB-C, como nos atuais Samsung Galaxy. A entrada de para fone, segue inalterada.

Design

O desenho do DualSense é uma evolução do Dualshock 4 (que por sua vez seguem a lógica dos antecessores). Setinhas, analógicos, botões e gatilhos estão na mesma posição. O que muda é a ergonomia do joystick, que ficou com formas mais arredondadas. Uma evolução bem-vinda é a remoção da peça luminosa. A luz do controle continua lá, mas adornando aquela plaqueta sensível ao toque.

E por falar nela, a superfície sensível ao toque segue na mesma posição (agora em forma trapezoidal), da mesma forma que o botão Options e o Create (que deixa de se chamar Share). Segundo a Sony, o jogador passará a criar seus conteúdos e não apenas compartilhar momentos do jogo. Bom, no frigir dos ovos é tudo a mesma coisa.

O PS5 está cotado para chegar no final do ano. Mas datas e preços ainda não foram divulgados. Nem o João Kleber nos cozinharia tanto.