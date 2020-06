A Sony revelou hoje (11) o PS5. O console que chega no final do ano tem desenho moderno, bem diferente dos estranhos protótipos que rodavam pela internet. O grande destaque do console é que ele contará com versão com disco ótico e outra apenas digital, como já ocorre com o Xbox One S. Mas além do visual do console, a Sony revelou mais de 20 games que chegaram entre este ano e 2020.

Na apresentação a marca reforçou os atributos como gráficos 4K e a tecnologia Ray Tracing. Ela reproduz o reflexo da luz de acordo com o ângulo de visão do observador. A data do lançamento, assim como os preços não foram divulgados. No Entanto, sites estrangeiros como o Tech Radar apostam quem o PS5 partirá de US$ 500. Ou seja, US$ 100 a mais que o PS4, quando foi lançado em 2013.

Caso o site acerte, podemos esperar que o PS5 desembarque por aqui com valores bastante elevados. Na cotação livre, o valor equivale a aproximados R$ 2,5 mil. Incluindo taxas de importação e demais tributos, assim como a margem de lucro, podemos esperar valores na casa dos R$ 6 mil, para mais.

