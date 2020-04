Desde que o isolamento social começou, há quase um mês, muitos profissionais da saúde mental vêm destacando a importância da manutenção da rotina, com horários para dormir, fazer as refeições, realizar atividades físicas, etc. Nesse contexto, e em maioria para as mulheres, o dia a dia de beleza e cuidados com o corpo conta bastante. Para te ajudar na missão, o Hoje em Dia buscou a opinião de experts que dão dicas para tratar da pele, das sobrancelhas e dos cabelos, um verdadeiro SPA em casa.

“Esses cuidados ajudam a reduzir o estresse causado pelo isolamento, uma vez que aumentam a autoestima. Não são necessários muitos produtos cosméticos; com algumas receitas simples é possível cuidar de si mesmo”, destaca a farmacêutica e pesquisadora Ana Paula Corrêa Oliveira Bahia, professora do curso de Estética das Faculdades Promove.

A especialista indica a realização de esfoliações no rosto e nos pés, por exemplo, com o uso de frutas, óleo de coco e açúcar. “O mamão possui papaína e o abacaxi, bromelina, enzimas proteolíticas, que promovem um peeling enzimático. Essas substâncias removem suavemente o estrato córneo, e podem ser usadas até por mulheres grávidas”, explica Ana Paula Corrêa, que passou as receitas que estão dispostas nesta reportagem.

Além disso, você pode ver mais dicas da farmacêutica no vídeo abaixo:

O tratamento externo é de grande relevância para a pele, no entanto, é preciso adotar atitudes e hábitos saudáveis, como observa Adaléa Castro, também professora do curso de Estética das Faculdades Promove. “A hidratação deve vir tanto de fora para dentro, com uso de produtos específicos para a pele, como de dentro para fora, com a ingestão de água, consumir frutas, legumes e verduras”. Ela ainda ensina uma automassagem facial para ser feita com hidratante facial que contenha vitamina C ou mesmo ácido hialurônico.

Veja o passo a passo:

Fazer 2 repetições de 10 vezes

Faça movimento de deslizamento com os 4 dedos da região do queixo até a têmpora. Fazer dos dois lados ao mesmo tempo

Abra a boca em “O”, deslizar com o dedo indicador, médio e anular dos lábios até a têmpora

Faça pequenos pinçamentos com o dedo indicador e com o polegar nos lábios

Faça massagem com o dedo indicador, médio e anular deslizando na mandíbula até a orelha

Olhos: faça massagem circulares com o dedo médio partindo da base do nariz entre as sobrancelhas, contornando o arco das mesmas

“Pés de galinhas”: massagear com o indicador e médio na direção da têmpora

Pálpebras: deslizar 2 dedos até a têmpora, movimentos suaves

Pescoço: Deslizar com os 4 dedos em movimentos alternados (de baixo para cima). Cuidado com a traquéia

Quando fazer: Pode fazer a massagem pela manhã ou à noite

Cabelos

Uma outra preocupação enorme é com a saúde dos fios. Por isso, mesmo não sendo possível ir ao cabeleireiro, pode-se lançar mão de cremes com potencial de hidratação, e caprichar na correta higienização do couro cabeludo.

Além disso, não cometer loucuras! “Muitas vezes, as mulheres estão aguardando o cabelo crescer para fazer um corte diferente, mas acabam, no desespero, cortando elas mesmas. Isso as prejudicará no futuro, quando puderem ter a assistência de um profissional”, chama a atenção a hair designer e terapeuta capilar Thalita Sampaio, que vem dando orientações no Instagram para quem quer cuidar das madeixas.

Abaixo, você encontra um vídeo em que a especialista diz sobre aquilo que não se deve fazer durante o período de isolamento:

Sobrancelhas

Por último, mas não menos importantes que o resto, fomos saber o que fazer com as molduras dos olhos, as sobrancelhas.

De acordo com a designer de sobrancelhas e micropigmentadora Cris Xavier, que distribuiu um e-book para as clientes em que explica como tratar os pelos neste período, talvez seja uma boa hora para tentar deixá-las mais grossas.

“Dar a oportunidade de novos pelos nascerem, e talvez conseguir preencher alguma falha ou descobrir um novo desenho. Não se deve retirar os pêlos brancos, pois eles ajudam a dar volume, por exemplo”, ensina a expert, de quem reproduzimos as dicas nesta reportagem.

Bom, agora, torcemos para que fique linda, e em casa!

