O universo dos games pode ser bastante ingrato. Um game referência hoje, pode cair no limbo da mediocridade em pouco tempo. E a razão é a evolução do processo de desenvolvimento. Escrever um game 1980 é bem diferente de desenhar um jogo em 2021. Assim, alguns veteranos passam a ser subjugados por seus gráficos defasados e controles imprecisos.

É o caso de “Super Mario Kart 64”, título publicado em 14 de dezembro de 1996, que nunca figura numa posição honrosa no ranking de melhores games da série de corridas. De fato, se o amigo se depara com esse jogo hoje, pela primeira vez, sua reação não será de surpresa. Na verdade, pode ser um tanto decepcionante.

Isso porque o bombeiro bigodudo atual é desenhado em altíssima definição. Há 25 anos era bem diferente. Ainda mais que o Nintendo 64 e seus games foram os responsáveis pela migração do Pixel Art para os gráficos vetoriais, assim como a padronização dos jogos em 3D, no lugar das produções 2D.

Assim, “Super Mario Kart 64” pode soar rudimentar, com personagens cheios de pontas, e gráficos que parecem ter sido lapidados com um machado. Comparado com as edições para Switch e Wii, é realmente medonho. Ainda mais que a resolução do N64 era bastante limitada e não passava, quando suava sangue, dos 640×480. Uma TV 4K, por exemplo, tem resolução de 3840x2160 pixels.

Os méritos

Mas “Super Mario Kart 64” é muito mais que um gráfico rudimentar, devido a uma revolução tecnológica que ocorreu em meados dos anos 1990. “MK64” foi um dos precursores no uso do controle analógico nos games de corrida.

O jogo também serviu de laboratório para a Nintendo otimizar a jogabilidade no formato 3D. Até então, os games de corridas para consoles recorriam a um modelo em que o carro fica na base da tela e a pista desenrolava diante dos olhos, com no clássico “Enduro” do Atari 2600, assim como em outras referências como “Top Gear”, do Super Nintendo.

Em “Mario Kart 64” o processo se inverteu o personagem deveria se mover em todo o cenário e com a câmera fixada atrás dele. É o que qualquer game 3D de hoje faz, inclusive os de corridas.

Jogabilidade

“Super Mario Kart 64” é uma delícia de se jogar. Nesse game o jogador pode escolher um dos oito pilotos do game: Mario, Luigi, Princesa Peach, Toad, Yoshi, Donkey Kong, Bowser e Wario, que entrou na vaga deixada pelo simpático Koopa Troopa. A adição do vilão, que é uma espécie de Mario Malvado foi para promover o personagem, que ganhou uma série de jogos exclusivos.

Apesar de 3D, a jogabilidade era muito parecida, o jogador precisava vencer a corrida e para isso deveria controlar melhor seu carro, não deixar patinar na largada, arremessar e se esquivar de armadilhas.

O game é dividido em três categorias de potência: 50 cc, 100 cc e 125 cc, como no “Super Mario Kart” do Super Nintendo. Cada uma com quatro campeonatos com diversas corridas. As provas ocorrem em cenários do universo da franquia, como a Casa Fantasma, Castelo do Bowser, dentre outros locais.

Reconhecimento

Com lançamento há 10 dias do Natal, a Nintendo provocou uma corrida às lojas. Afinal, o Nintendo 64 tinha chegado ao mercado há menos de seis meses, e quem já tinha finalizado “Super Mario 64” queria um novo game para passar o feriado natalino.

Assim, a reação na época foi surpreendente. A maioria das publicações da época, deram notas elevadas para o jogo. Ainda hoje, a pontuação do game, no indexador de notas, Metacritic é de 83 pontos, enquanto a pontuação dos usuários é de 8.6, numa escala de 0 a 10.

Desde seu lançamento, “Super Mario Kart 64” venceu 9,6 milhões de cópias. Pode parecer algo comum nos dias de hoje, mas em 1996 não existiam jogos digitais. Além disso, o N64 foi o último console a utilizar cartuchos, enquanto seus concorrentes já tinha migrado para o CD-ROM.

Assim, não acredite em qualquer lista, pois “Super Mario Kart 64” contribuiu muito para o jogo de corrida realista que o amigo joga hoje.