Não é de hoje que aproveitar cada cantinho de casa é quase uma obrigação. Cada vez mais compactas, as moradias exigem projetos inteligentes e criativos para o máximo aproveitamento dos cômodos, incluindo áreas que, muitas vezes, acabam esquecidas, como aquelas debaixo das escadas.

Espaço para bar, adega, mini-escritório, armário para cristais e utensílios domésticos ou estante para livros são só algumas possibilidades para integrar o ambiente ao restante da casa. A dica número um antes de pôr a mão na massa é pensar nas necessidades dos moradores, frisa a arquiteta Fernanda Andrade, lembrando que, mais do que bonito e bem decorado, o espaço precisa ser útil e funcional.

Possibilidades

Dentre as sugestões da profissional estão aproveitar a altura dos degraus para criar prateleiras e montar uma pequena biblioteca ou utilizar a escada vazada para construir um charmoso jardim, que poderá ser apreciado sob diferentes ângulos do primeiro ou segundo pavimento. “Também pode ter armários projetados para colocar tudo o que não estiver cabendo em outros locais, desde utensílios domésticos, brinquedos e livros a roupas de cama e banho. Deixa a casa mais organizada”, reforça.

Segundo a arquiteta, considerar o formato da escada e o material em que foi construída – madeira, concreto ou alvenaria, por exemplo – também é fundamental. Mas, embora as retas, erguidas em uma única direção, sejam exploradas com mais facilidade, escadas em L, que formam um ângulo de 90 graus; em U, ou as em caracol, que dão voltas em si mesmas, são totalmente possíveis de serem aproveitadas.

“Apesar do modelo reto normalmente dispor de mais espaço a ser aproveitado, a maioria dos outros modelos pode receber móveis, objetos, armários ou plantas. O importante é fazer um projeto diferenciado para compor o ambiente, independentemente da altura, da largura ou do formato. Cada escada merece um projeto específico para ser aproveitada com beleza e harmonia”, enfatiza Fernanda Andrade.

Colega de profissão dela, Deusicleia Horta faz coro, sugerindo um novo uso, prático e interessante, perfeito para quem não quer gastar muito dinheiro. "Que tal um cantinho afetivo? É um ótimo espaço pra uma exposição com fotos de família. Vale até incrementar com outros objetos. Outra opção é um jardim vertical com boa iluminação. Fica lindo!”, ensina.

Minimalista

Já para quem é minimalista ou prefere uma casa mais clean, sem muitos objetos decorativos e mais espaços vazios, a sugestão é apostar num piso diferenciado ou incrementar as paredes com texturas ou um papel de parede personalizado, por exemplo. “Pode-se usar um vaso de planta ou um aparador para colocar adornos. Outra ideia é destacar a parede da escada com uma cor ou textura ou com um papel de parede que contraste com ela, principalmente se o espaço for pequeno”, ensina Fernanda Andrade.

Se optar por um papel estampado, lembre-se: padronagens pequenas diminuem o volume do espaço, e as grandes, ampliam.

Além disso:

Nem todo mundo tem a oportunidade de pensar num projeto do zero. Afinal, há casos de casa alugada ou comprada pronta. Problema nenhum, garante o arquiteto Maycon Altera. “Todo o projeto é pensado a partir do briefing. Vamos resolvendo cada item, de cada vez. Às vezes, o morador tem bike e conseguimos fazer um bicicletário descolado. Às vezes, trabalha em casa e podemos pensar num escritório. Para a arquitetura, se dá jeito em tudo, desde que haja sensibilidade criativa”, diz.

Confira algumas ideias do profissional:

– De concreto: “Quando a escada é de concreto, dá para fazer um escritório, uma estante com livros e uma poltrona para leitura com uma luminária de piso”.

– Para construir: “Se for construir, podemos executá-la em estrutura metálica, que a deixará mais fina e leve. Podemos pensar numa escultura e fazer prateleiras pelos próprios degraus”.

– Caracol: “Ficamos mais limitados, já que o pé direito é muito baixo. Mas dá para pensar num jardim de inverno, que fica muito bacana”.

JARDIM - Mora numa cobertura, mas não consegue ter plantas bonitas o ano inteiro? Concentre esforços num cantinho verde sob a escadaria, que, com as espécies certas, pode ficar permanentemente bonito. Anote esta dica: quanto mais escuras as folhas da planta, menos luz natural será necessária

QUALQUER MODELO - Até as escadas caracol, mais difíceis, podem ganhar um espaço charmoso, como o do projeto acima, com tapete e um vaso de planta

PORTA-TUDO - Se o imóvel ainda estiver sendo planejado, que tal considerar utilizar o espaço como um armário de apoio para guardar cristais (projeto no alto) ou louças (acima)? A estratégia ajuda a distribuir melhor o enxoval pela casa e evita desperdício de área construída

MINI-ESCRITÓRIO - Nem todo mundo tem um cômodo disponível para montar um home office. Experimente aproveitar a área debaixo da escada para acomodar uma mesinha com cadeira e pronto!