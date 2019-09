A Ubisoft realizou no último fim de semana o teste Beta Fechado de “Ghost Recon: Breakpoint”, o novo título da franquia militar que chega ao mercado em 4 de outubro, para PC, PS4 e Xbox One. O game segue o mesmo padrão de jogabilidade do antecessor, “Wildilands”, bastante tática e com o acréscimo da escalação do ator Jon Bernthal (Shane Walsh, de “The Walking Dead”).

Bernthal entra no game como o grande vilão a ser batido. Ele é um ex-soldado das forças especiais que se rebela com o sistema e cria o próprio exército. O jogador assume o papel de integrante de um grupamento de elite, que pode jogar sozinho com NPCs ou com outros jogadores de forma cooperativa.

A história se passa num arquipélago chamado Auroa, onde há uma espécie de Vale do Silício evoluído. A comunidade é administrada pela corporação Skell Tech, que desenvolve uma variedade de tecnologias. Uma embarcação da marinha é afundada nas imediações, servindo de pano de fundo para a trama.

O teste

O teste Beta tem como objetivo analisar os parâmetros de jogabilidade, conexão do servidor e procurar falhas como elementos flutuando, atravessando parede e demais bugs que sempre infestam qualquer produção em desenvolvimento.

O que deu para perceber é que o gameplay não apresentou problemas graves. No entanto, o servidor ter se mostrado bastante instável, encerrando a sessão repentinamente por diversas vezes.

Visualmente o game é muito interessante, a Ubi caprichou no detalhamento, que inclui caprichos como curativos e feridas à mostra, assim como sujeira nos trajes e armas, o que promete deixar o game bem legal.

Jogabilidade

“Ghost Recon: Breakpoint” não difere muito do antecessor, mas inclui recursos de “The Division”, como melhorias de indumentária. O jogador pode trocar calçados, coletes, botas, capacetes, que aumentam a resistência a dano. O game também promete um grande arsenal, que pode ser aprimorado.

Pontos de experiência continuam sendo distribuídos de acordo com os feitos do jogador. Com ele, é possível subir de nível e aprimorar habilidades, assim como desbloquear equipamentos, como para-quedas, óculos de visão noturna e demais itens que irão aumentar o desempenho no campo de batalha.

O game ainda oferece veículos e um mapa gigantesco, repleto de tarefas, como em “Wildlands”, o que torna o título uma excelente promessa.