Televisores com resolução 4K e conexão com a internet deixaram de ser um artigo para bolsos selecionados. Claro que ainda existem aparelhos de TV que custam R$ 100 mil. Mas hoje é possível obter excelente qualidade de imagem e áudio, assim como interatividade, gastando menos que um console de videogame ou um smartphone mediano. Testamos a Samsung Crystal 4K, que estreou este ano e se faz a ponte entre os aparelhos de entrada e os modelos mais sofisticados.

Com preço médio de R$ 2,3 mil, esse televisor de 50 polegadas ocupa área de uma antiga LCD de 46 polegadas. Isso porque ela removeu as grossas bordas por um acabamento bem fininho. Ou seja, mais tela e menos plástico.

Equipada com processador Crystal UHD, esse aparelho reproduz com muita qualidade conteúdos em 4K e ainda conta com função de upscaling de resolução, preenchendo fragmentos da imagem com pixels armazenados no banco de dados.

Ela também oferece modo dinâmico que se adequa à luminosidade e função videogame, que equaliza a taxa de respostas entre o que o jogador faz com o joystick e o que é visto na tela.

O sistema de áudio tem dois alto-falantes com 20 watts de potência. Ele conta com modo adaptável que se ajusta ao ambiente. Ao contrário da poderosa Q80T, que é capaz de distribuir o som de acordo com o que acontece na tela, a experiência com a Crystal não decepciona. Dá para conferir lives, shows e filmes de ação numa boa.

Conectividade

A Crystal também conta com assistentes pessoais Bixby e Amazon Alexa. Em breve ela também passará a contar com o Google. Basta pressionar a tecla do microfone no controle remoto e fazer sua pergunta. Mas muito além de ficar perguntando amenidades como a cor do cavalo branco de Napoleão, o assistente pode se conectar a aparelhos inteligentes como luzes, geladeiras e demais aparelhos conectados.

O televisor também se conecta com qualquer aparelho que esteja na rede Wi-Fi. Computadores e telefones podem espelhar telas. Da mesma forma que ela também permite conectar fones sem fio, o que é ideal para assistir TV na madrugada ouvindo tudo, mas sem incomodar ninguém.

O modelo também conta com o controle remoto minimalista. São apenas nove botões, duas teclas e uma roda de comandos. Três botões são exclusivos para os serviços de streaming Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay. É só pressionar o botão que ele já se conecta.

Para grande parte dos consumidores, esse é o grande barato dos televisores smart. Uma função simples a um clique. Basta fazer o login e está tudo resolvido.

Palavra final

A Crystal 4K de 50 polegadas se apresenta como um televisor equilibrado, com boa área de tela, qualidade de imagem e conectividade excelentes. Se adapta bem em ambientes pequenos, assim como em salas maiores. Uma opção interessante para quem busca renovar a TV central da casa e não quer gastar um valor muito salgado.

Para quem gosta de games, ela atende perfeitamente bem. Ainda mais se o amigo estiver fitando um PS5 e Xbox Series X que, apesar de serem capaz de rodar jogos em 8K, a maioria das produções serão em 4K por uma questão de espaço de armazenamento e carregamento.

Ou seja, até os jogos em 8K vingarem pra valer, dá tempo do amigo esperar uma baixa nos preços dos televisores desta resolução, assim como aconteceu com as 4K. Tudo no seu tempo.