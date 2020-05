A Sony revelou uma edição especial do PS4 Pro inspirada em “The Last of Us - Part II”. Trata-se do conhecido Mega Pack, que sempre combina uma versão do console com um título em destaque.

No entanto, a edição limitada, que custará R$ 3,5 mil, terá o console decorado com a tatuagem de Ellie no tampo, assim como uma versão exclusiva do joystick Dualshock 4 e, claro, o game incluso.

Outra novidade é o fone Gold Limited Edition, que também foi estilizado com o tema de “The Last of Us - Part II”. Com preço sugerido de R$ 600, o fone conta com conexão Bluetooth.

A edição especial chega ao mercado no dia 19 de junho, junto com o lançamento do game.

O game

“The Last of Us - Part II” é um dos games mais aguardados de 2020. E passou por pelo menos dois adiamentos de sua estreia. A história tem como pilar os personagens Ellie e Joel, sobreviventes de um mundo devastado por um fungo que provoca mutações nas pessoas.

No primeiro game, Joel tinha papel central. Agora, Ellie, já adulta, assume as rédeas da produção, que promete o mesmo enredo forte do título original e também uma dose de ação balanceada com exploração e solução de enigmas.

Exclusivo para PS4, “The Last of Us - Part II” tem edição padrão vendida por R$ 200.