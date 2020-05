Pensando na rotina de refeições das crianças durante a pandemia de coronavírus, e em como, ao longo dos dias, a criatividade dos pais no preparo dos alimentos pode reduzir e até acabar, a Mauricio de Sousa Produções, em parceria com o programa Meu Pratinho Saudável, divulga guia com receitas direcionadas aos pequenos.

Com a "ajuda" da Turma da Mônica, as famílias poderão cozinhar 16 receitas equilibradas, criando novas opções para a mesa, direcionadas para crianças de 6 meses a 12 anos. Há alternativas para café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Tudo isso com curiosidades ilustradas pela personagem.

Mônica Sousa, diretora-executiva da Mauricio de Sousa Produções, destaca: "É um ótimo momento para incentivar hábitos alimentares equilibrados. Preparar as receitas e realizar as refeições com toda a família é uma boa maneira de fazer isso e, de quebra, se divertir".

O material será disponibilizado gratuitamente para download (baixe aqui em PDF) nas plataformas digitais da Turma da Mônica e do Meu Pratinho Saudável.