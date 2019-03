As centenas de blocos que desfilam no Carnaval de Belo Horizonte deixam, muitas vezes, os foliões confusos em diferenciar qual é qual. No entanto, é difícil encontrar quem curta a festa momesca na capital e não saiba, de cor, as identidades visuais de alguns grupos.

Um dos principais é o Pisa na Fulô, que desfila nesta terça-feira (5). Enquanto o jazz embala os foliões no bairro Caiçara (onde desfila o Magnólia), lá no Carlos Prates é o forró que anima a galera com o Pisa na Fulô.

Por isso, fitas coloridas, margaridas e adereços que remetam ao Sertão Nordestino são bem-vindos. “O ‘Pisa’ tem um clima muito leve e gostoso. O forró traz uma memória afetiva de festa junina, de dançar agarradinho; clima que atrai pessoas de todas as idades”, conta Annelisa Santos, uma das produtoras do bloco.

CONFIRA TUTORIAL DE MAKE E LOOK PARA ESTE BLOCO:

FICHA TÉCNICA

Modelo: Camila Navarro

Maquiagem: Rafito de Souza

Cabelo: Thalita Sampaio

Produção de Moda: Rick Cavalcante, do Shopping Cidade

Peças: Lojas do Shopping Cidade (veja as marcas na legenda)

Locação: Joy MakeUp and Hair

Vídeo e edição: Bárbara Donhini

Produção Geral: Flávia Ivo