Unhas fortes e bonitas são desejadas por muitas mulheres. Porém, muito mais do que uma estética agradável, unhas cheias de vida realmente refletem cuidados com a saúde. A fraqueza nas unhas pode ser sinal de condições como diabetes, disfunção hormonal, estresse e até problemas de fígado, pulmão e coração.

"O ideal é cuidar das unhas com profissionais habilitados e, ao perceber que elas continuam quebrando com muita frequência, a dica é procurar um dermatologista", alerta Maria Lourdes Pinheiro, podóloga e coordenadora técnica da Doctor Feet.

Confira dicas para unhas fortes e cheias de vida!

1. Evite roer as unhas ou levar as mãos à boca: a saliva enfraquece a unha e o mau-hábito pode causar infecções provocando até a perda da unha

2. Atente-se aos prazos de validade: não use produtos como esmaltes, bases e cremes para as mãos se estiverem vencidos

3. Não utilize produtos com formol: podem causar alergias

4. Aposte em bases fortalecedoras e nutritivas: elas devem ser aplicadas sempre antes do esmalte

5. Faça as unhas com profissionais: o ideal é semanalmente, mas sem retirar totalmente as cutículas, já que elas ajudam na proteção contra doenças, como a micose, por exemplo

6. Consuma alimentos ricos em vitamina C: fortalecem as unhas, a pele e, "de quebra", favorecem o sistema imunológico

7. Use luvas para realizar tarefas domésticas: ajuda a proteger as unhas de produtos químicos

8. Remova o esmalte com produtos específicos: o ideal é que não contenham acetona, pois o componente causa danos nas unhas e resseca as cutículas

9. Deixe a unha respirar: remova todo o esmalte pelo menos dois dias antes de uma nova aplicação

