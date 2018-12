O olhar repaginado para as outras décadas que a moda dá, de forma constante, também será visto em 2019. Releituras dos anos 80 e 90, comuns nos últimos tempos, seguirão entre nós. Pelo menos é o que aponta o relatório de tendências divulgado pela rede social Pinterest.

A plataforma elencou, entre as modas masculina e feminina e a beleza para as mulheres, itens que remetem ao exagero de quase 40 anos atrás e ao normcore (roupas despretensiosas e de aparência normal) de 1990.

De acordo com Carla Mendonça, professora do curso de Moda da Universidade Fumec, a relação afetiva dos millennials (nascidos entre 1980 e 1995) com essas décadas traz “facilidade” para o consumo e aceitação do que está na moda.

"Flertamos muito com esse lugar, das lembranças da infância e da adolescência. Certas tendências já foram antes incorporadas por nós”, afirma, relembrando peças que foram hits nos anos 90 e hoje são mais que normais.

A especialista destaca que as trends mundiais levantadas pelo Pinterest podem “pegar” no Brasil, mas nem todas. “Há elementos que estão na lista da plataforma que irão funcionar mais aqui do que em outros países e vice-versa. Afinal, há características culturais que fazem a gente valorizar um item além do outro”, diz.



Gêneros

Ao passo que a moda e a beleza feminina parecem focar na década de 1980 para o ano que vem, os homens buscarão, em 2019, conversar com a de 1990.

“Eles são mais resistentes a essa coisa over nas cores, modelagens e no exagero das atitudes como nos anos 80. São pequenos passos. Os homens não experimentam tanto quanto a gente”, expõe Carla Mendonça, que aposta no arrojamento da vestimenta masculina e, especialmente, na consolidação do uso das calças cropped (que deixam os tornozelos de fora) para eles.

Já elas que, sim, arriscam muito, apostarão, conforme os percentuais de busca no Pinterest (veja em detalhe no infográfico abaixo), em muito brilho e na sensualidade.

“Sairemos de releituras dos anos 90, que haviam repaginado as décadas de 1960 e 1970 e eram mais largados, para um apelo mais sensual, com dourado, bocão com cores vibrantes e gloss, cores néon e muito mais. Uma verdadeira ode ao exagero”, coloca a professora de moda.



Levantamento

O Pinterest, rede social de imagens, levanta, anualmente, os 100 itens mais pesquisados pelos mais de 250 milhões usuários, segmentando os dados por áreas de interesse e percentuais de aumentos das buscas.

Na moda feminina, salta aos olhos a procura por estampas de bichos, elevando os números de animal print em 642%. Já as bermudas de ciclista, aplicadas ao look do dia a dia, registraram incríveis 1.323%, porém, ficaram bem atrás das buscas por bolsas de bambu, com 2.215% de crescimento.

