O momento é da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), que já matou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, segundo a OMS. Mas, nesta segunda-feira (27), outro mal ganhou o topo de interações no Twitter no Brasil, dessa vez de maneira descontraída. Trata-se de um 'teste de Alzheimer', que promete detectar o envelhecimento mental.

O "teste" é uma brincadeira, mas o público está 'pirando' tentando encontrar um morcego, uma borboleta, um pato e uma cenoura na imagem que você vê no topo desta matéria. Aliás, há quem vá além e diga que há um novelo de lã, um balão de festa e um rapaz com os braços para cima. Se você viu, parabéns, está livre da doença. Se não viu... vamos conversar?

Deixe um comentário se você conseguiu encontrar algum dos itens na figura. E veja algumas das reações dos usuários no Twitter sobre o 'teste do Alzheimer'.

Use seu cérebro para prevenir a doença de Alzheimer e faça um pequeno teste: há uma borboleta, um morcego, um pato e uma cenoura na foto, você consegue encontrar?

minha mae me mandou esse teste aqui no zap



me parece mto cientifico



TEM UMA BORBOLETA, UMA CENOURA, UM PATO E UM MORCEGO NESSA IMAGEM



TEM UMA BORBOLETA, UMA CENOURA, UM PATO E UM MORCEGO NESSA IMAGEM

vc consegue encontrar? NAO DA SPOILER NOS COMENTARIOS DEIXA O POVO SOFRER

Eu já estou ficando looooooooooooucaaaa!!! Cadê o morcego, Brasil?????

Para quem não entendeu: tem um morcego, uma borboleta, um pato e uma cenoura na imagem. Quais deles vocês acharam???

Mal de Alzheimer

De acordo com o Ministério da Saúde, o mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva que se manifesta apresentando deterioração cognitiva e da memória de curto prazo e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais que se agravam ao longo do tempo.

No Brasil, centros de referência do Sistema Único de Saúde (SUS) oferecem tratamento multidisciplinar integral e gratuito para pacientes com Alzheimer, além de medicamentos que ajudam a retardar a evolução dos sintomas.

