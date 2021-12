Quem é fã de games e também curte os heróis da DC Comics pode se dar bem antes mesmo de o Bom Velhinho fazer sua visita anual. A Warner Play, divisão de games da Warner Bros, lançou uma promoção “Vem Pro Play!”, que premiará quatro vencedores com kits inspirados nos heróis Batman e Superman. O sorteio acontecerá no sábado (18) e as inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (17).

Serão quatro kits, dois de cada personagem que inclui cadeira gamer, fone de ouvido Logitech, mochila, e caneca estilizados de acordo com o herói. O pacote ainda inclui uma cópia dos games “Batman: Arkham Knight”, “Batman: Return To Arkham”, “Injustice 2: Legendary Edition”, “LEGO DC Super Villains” e “Mortal Kombat 11 Ed. Vanilla”, todos para PS4.

Para participar, o interessado deverá se inscrever no canal do Warner Play no YouTube (youtube.com/WarnerPlay), em seguida acessar o site warnerplay.com.br/vem-pro-play e preencher o formulário. É preciso ter mais de 18 anos.