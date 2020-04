O game online "World of Warship" coloca o jogador numa espécie de batalha naval moderna. Nada de cantar posições como B1, F5, A9. Neste game, gratuito para PC, PS4, Xbox One, Mac e iPhone, os jogadores precisam duelar com suas armadas, com gráficos modernos.

Game ensina a fazer exercícios físicos como os marinheiros quando estão embarcados

Mas os produtores do game, preocupados com o confinamento social devido coronavírus Covid-19 elaborou uma cartilha de exercícios como diferentes tipos de abdominais e flexões, que podem ser feitos em casa. São exercícios que fazem parte da rotina do esquadrão de elite da marinha norte-americana, os Navy SEAL's.

Além dos exercícios há ainda receitas de pratos preparados nas embarcações. Só não vale fazer flexão de pescoço!

Clique aqui para baixar!