A prática frequente de atividade física na terceira idade previne doenças no coração, nas articulações e até melhora o humor. Na pandemia, o ideal é que os exercícios sejam feitos em casa, sobretudo por aqueles que ainda não puderam se vacinar.

Especialista em gerontologia e enfermeira chefe do grupo DG Sênior, Marcella Santos ensina atividades que podem ser feitas no conforto do lar. O ideal, no entanto, é buscar orientação profissional antes de iniciar qualquer prática, e, se possível, contar com supervisão.

“É necessário estar certo de que se tem condições físicas adequadas para a prática e ter em mente que muitos exercícios não são possíveis para todos, acrescenta Marcella.

Veja na galeria abaixo cinco atividades indicadas pela especialista. Salve e compartilhe com os amigos!

