O Brasil vive um momento dramático devido ao descontrole da pandemia da Covid-19, que amplificou a crise econômica que já vinha se arrastando. O resultado são crescentes indicadores de empobrecimento da população. No final do ano passado, segundo o IBGE, quase 14 milhões viviam em condições de pobreza extrema. E foi pensando nisso que um grupo de produtores de conteúdos de games resolveu usar o joystick, mais uma vez, para ajudar quem tem fome.

Treze canais voltados para retrogame farão uma maratona de lives entre sábado (24) e domingo (25), num total de 26 horas de programação. Em cada uma delas, haverá um código de barras que leva para a página de doações via PicPay. Todo valor arrecadado será repassado à a Central Única das Favelas (CUFA) para aquisição de mantimentos.

A ação tem o mesmo formato da que foi realizada no ano passado. De acordo com Ademar Secco Junior, que produz o canal MiniCastle Org, no YouTube, a ideia surgiu em 2020, logo no início da pandemia. Junior, que é conhecido como Junião, explica que buscou uma forma de mobilizar recursos para pessoas que tinham sido impactadas pela pandemia e estavam passando por vulnerabilidade alimentar.

“De tanto ler notícias sobre desemprego e pessoas sem ter o que comer, resolvi chamar outros produtores para mobilizar uma maratona de lives para arrecadar fundos. Na primeira edição conseguimos arrecadar R$ 4.220,53 e doamos para Cufa, que fez a distribuição dos mantimentos”, explica o youtuber, que espera conseguir arrecadar a mesma quantia novamente.

E com o agravamento da pandemia, a turma se uniu mais uma vez. “Com o agravamento da pandemia e da situação de vulnerabilidade alimentar, vimos que era hora de repetirmos a ação. Demos um tempo, pois a situação está difícil para todo mundo. Da turma que participou no ano passado, cerca de 70% participará este ano. É uma turma de amigos que produzem conteúdo. Bastou uma mensagem de WhatsApp e ação estava pronta”, conta Junião.

Participantes

Além do MiniCastle Org, também participarão os canais: Máscara Nerd, Kogumelo Play, Pobre Gamer, Retrozera, Tio John, Pod ou Não Pod, Cosmic Effect, 16 Bits da Depressão, SEGA Retro BR, Julinho Rockman, Dig Play e Bate-Papo Nintendo.

Para conferir a programação da lives, fazer doação e acessar os canais, basta conferir no endereço: minicastle.org/2021/04/16/maratona-de-lives-beneficentes-24-25-4-2021/