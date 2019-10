Está à procura de emprego no setor de comércio? Então vale a pena dar uma olhada nas 17 vagas disponíveis em lojas do ItaúPower Shopping, localizado no bairro Cidade Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Entre as lojas que estão contratando estão Havaianas, Mc Donalds, Óticas Diniz, Sestini, Confiança Joias, FotoJá, Orthocrin, Democrata, Wamp e His. As vagas são para os cargos de estoquista, vendedor, gerente, supervisor de vendas, operador de caixa.

As oportunidades podem ser conferidas no site do shopping. Basta clicar na opção “vagas” que fica no rodapé da página. Nesse mesmo endereço, é possível fazer o cadastro dos currículos.

