A Brasil Vida Taxi Aéreo arrematou por R$ 2.226.710,10 milhões o avião LearJet 35A que foi leiloado pelo governo de Minas Gerais. Única interessada no certame, a companhia ofereceu R$ 10 a mais que o valor exigido para lance mínimo. A homologação do resultado foi publicada na edição desse sábado (23/3) do Diário Oficial Minas Gerais.

No Instagram, o governador Romeu Zema (Novo) afirmou que “mais aeronaves serão vendidas”.

A aeronave ficava à disposição do gabinete do governador e foi levada a leilão para fortalecer o caixa do Estado, que está no vermelho. O leilão foi conduzido pela Comissão Permanente de Alienação, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).

Segundo levantamento da Associação Mineira dos Municípios (AMM), a dívida do governo estadual com as cidades mineiras soma R$ 13,3 bilhões. Desse montante, R$ 12,3 bilhões são da última gestão e R$ 1,046 do governo de Zema.

Já aos funcionário públicos, que estão recebendo o 13º parcelado em 11 vezes, o governo deve cerca de R$ 2,1 bilhões.