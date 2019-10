O Sine de Belo Horizonte está com cadastro aberto nesta sexta-feira (11) para o preenchimento de 43 vagas de emprego. Dentre os postos disponíveis estão: gerente de farmácia, técnico em edificações, técnico de vendas e operador de caixa. Do total de oportunidades, 32 são para pessoas com experiência, 10 são vagas exclusivas para pessoas com deficiência com experiência e uma vaga para pessoa com deficiência sem experiência. Os salários variam de R$ 998 a R$ R$ 2 mil.

Confira abaixo todas as vagas:

Clique nas imagens para ampliá-las

Para concorrer às vagas de emprego, acesse o portal maisemprego.mte.gov.br, faça o cadastro e selecione o perfil profissional. Depois é só realizar o autoencaminhamento e marcar a entrevista, não sendo necessário ir ao Sine. Se preferir, compareça a um dos três postos municipais para se cadastrar e candidatar às vagas, apresentando: carteira de trabalho, CPF, carteira de identidade, PIS/PASEP/NIT/NIS e o comprovante de endereço.

Confira os endereços dos postos do Sine:

- Sine Barreiro: Rua Barão de Coromandel, 982, Barreiro, das 8h às 17h

- Sine BH Resolve: Rua Caetés, 342, Centro, das 8h às 17h

- Sine Venda Nova: Rua Padre Pedro Pinto, 1.055, Venda Nova, das 8h às 17.