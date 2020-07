As ações da Natura tiveram alta de 6,73% nessa quarta-feira (29), encerrando o dia na liderança do Ibovespa (indicador de referência mais importante do mercado acionário brasileiro). O desempenho, com o papel fechando o pregão a R$ 47,09, se dá em meio à polêmica envolvendo a marca, que contratou o ator Thammy Miranda para participar da campanha de Dia dos Pais. Por Thammy ser trans, a escolha tem sido atacada por alguns internautas, religiosos e políticos.

A alta impulsionou o bom desempenho do Ibovespa, que fechou acima dos 105 mil pontos pela primeira vez desde março, com valorização de 1,44%, aos 105.605 pontos. Antes, o melhor resultado havia sido o fechamento em 107.224 pontos, em 4 de março, antes de a Organização Mundial de Saúde (OMS) oficializar a pandemia da Covid-19.

Na última terça-feira, a mãe dele, Gretchen, saiu em defesa do filho, falando das qualidades que ele tem como pai de Bento, nascido em março. Em um vídeo, postado no Twitter, destacou que ele "é um pai de verdade (...), presente, que sustenta, que ama, que cuida do seu filho, que protege a sua muher".