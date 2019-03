O leitor que conferiu o teste do Jeep Compass Longitude flex, na edição passada, notou que destacamos o fato de o modelo ter encarecido R$ 20 mil em exatos 24 meses. Mas ele não ficou caro sozinho. Todo varejo de automóveis encareceu bastante nos últimos dois anos a ponto de que quem quiser comprar um zero por menos de R$ 45 mil não terá muitas opções.

Há cinco anos era possível comprar um sedã compacto e bem equipado com esse preço, além de levar para casa motores mais vigorosos. Hoje o cenário é outro e não há muito o que escolher.

Para ser mais exato, há quatro opções com preços sugeridos entre R$ 40 mil e R$ 45 mil. Fiat Uno Attractive 1.0 (R$ 44.590), Fiat Mobi Drive 1.0 (R$ 44.990), Hyundai HB20 Unique 1.0 (R$ 44.490) e Renault Kwid Intense 1.0 (R$ 40.990).

No caso do Mobi e do Kwid, trata-se das versões mais bem equipadas disponíveis, sem acréscimo de opcionais. O pequeno francês (de origem indiana) é o único que permite inclusão de pintura metálica sem estourar o teto. Os demais oferecem uma ou duas opções sólidas.

Equipamentos

Em todos os casos, as lista de conteúdos de série contemplam: ar-condicionado, direção assistida (elétricas no Kwid e Mobi), vidros dianteiros elétricos e travas elétricas. No entanto, o Renault, assim como o HB20, oferecem multimídia de série. O Kwid ainda oferece faróis e neblina, airbags laterais e câmera de ré.

A dupla italiana, assim como o Hyundai, permite incluir itens opcionais, mas que estouram o limite de R$ 45 mil e se aproximam de versões ou outros modelos mais bem equipados.

Motores

Todas as opções são equipadas com motores 1.0. Com exceção do Uno, que utiliza unidade Fire quatro cilindros, todos os demais já adotam blocos de três cilindros, mais leves e eficientes.

O Kwid é o que oferece o motor mais fraco do quarteto. A unidade 1.0 12v gera 70 cv e 9,8 mkgf torque. Já o Fire 1.0 8v do Uno entrega 75 cv e 9,9 mkgf. O Mobi, por sua vez, é a opção com maior força. O motor Firefly 1.0 6v fornece 77 cv e 10,9 mkgf de torque. E por fim o HB20 se destaca por ser o mais potente dos quatro. O 1.0 12v dele oferta 80 cv e 10,2 mkgf.

Fiat Mobi Drive 1.0 - R$ 44.990

Itens de série:

Ar-Condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas e pintura em preto sólido.

Pós

- Motor de maior torque (77 cv e 10,9 mkgf)

- Consumo

- Boa oferta de torque

Contra

- Acabamento

- Espaço interno

- É o mais caro do comparativo

Fiat Uno Attractive 1.0 - R$ 44.590

Itens de série:

Ar-condicionado, direção hidráulica, travas elétricas, vidros dianteiros elétricos, volante com regulagem de altura e pintura em preto sólido.

Pós

- Custo de manutenção

- Boa visibilidade

Contra

- Acabamento simples

- Motor defasado (R$ 75 cv e 9,9 mkgf)

- Perto de aposentadoria

Hyundai HB20 Unique 1.0 - R$ 44.490

Itens de série

Ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, computador de bordo, multimídia (rádio, Bluetooth, MP3, USB), volante multifuncional e pintura sólida nas cores branco ou preto

Pós

- Conteúdo

- Acabamento

- Motor mais potente (80 cv e 10,2 mkgf)

Contra

- Mudança de geração nos próximos meses

Renault Kwid Intense 1.0 - R$ 40.990

Itens de série

Ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros e travas elétricos, multimídia (rádio, Bluetooth, MP3, USB, câmera de ré ), farol de neblina e bolsas laterais.

Pós

- Preço mais barato do comparativo

- Conteúdo mais farto

Contra

- Espaço interno

- Acabamento

- Motor mais fraco (70 cv e 9,8 mkgf)