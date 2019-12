A pouco mais de duas semanas para o Natal, os shoppings de BH já começam a trabalhar com horários especiais para atender à demana extra de compras.

Clientes terão um tempo a mais para adquirir os presentes de Natal

Confira a programação:

BH Shopping

Domingos (8/12, 15/12 e 22/12)

Lojas: 10h às 22h | Lazer/Alimentação: 10h às 23h

Segunda a sábado (16 a 21/12)

Lojas: 10h às 23h | Lazer/Alimentação: 10h às 23h30

Segunda (23/12)

Lojas: 10h às 23h | Lazer/Alimentação: 10h às 23h30

Terça (24/12)

Lojas/Lazer/Alimentação: 9h às 18h

Quarta (25/12)

Lojas: não abrem | Lazer/Alimentação: 10h às 22h

Período 26 a 28/12

Lojas: 10h às 22h | Lazer/Alimentação: 10h às 23h

Domingo (29/12)

Lojas: 14h às 20h | Lazer/Alimentação: 10h às 22h

Terça (31/12)

Lojas/Lazer/Alimentação: 10h às 18h

DiamondMall

Domingos (8/12, 15/12 e 22/12)

Lojas: 10h às 22h | Praça de Alimentação: 10h às 22h | Cinema: funcionamento normal | Verdemar: 7h às 22h

Segunda a sábado (16 a 21/12)

Lojas: 10h às 23h | Praça de Alimentação: 10h às 23h | Cinema: funcionamento normal | Verdemar: 6h às 23h

Segunda (23/12)

Lojas: 10h às 23h | Praça de Alimentação: 10h às 23h | Cinema: funcionamento normal | Verdemar: 6h às 23h

Terça (24/12)

Lojas: 9h às 18h | Praça de Alimentação: 9h às 18h | Cinema: última sessão às 16h | Verdemar: 6h às 20h

Quartas (25/12 e 1/1)

Lojas: não abrem | Praça de Alimentação: 10h às 22h | Cinema: primeira sessão às 14h | Verdemar: não abre

Terça (31/12)

Lojas: 10h às 18h | Praça de Alimentação: 10h às 18h | Cinema: última sessão às 16h | Verdemar: 6h às 20h

Pátio Savassi

Domingos (15/12 e 22/12)

Lojas: 10h às 22h | Praça de Alimentação: 10h às 22h | Cinema: funcionamento normal | Verdemar: 7h às 22h

Segunda a sábado (16 a 21/12)

Lojas: 10h às 23h | Praça de Alimentação: 10h às 23h | Cinema: funcionamento normal | Verdemar: 7h às 23h

Segunda (23/12)

Lojas: 9h às 23h | Praça de Alimentação: 9h às 23h | Cinema: funcionamento normal | Verdemar: 7h às 23h

Terça (24/12)

Lojas: 9h às 18h | Praça de Alimentação: 9h às 18h | Cinema: primeira sessão às 12h | Verdemar: 7h às 20h30

Quartas (25/12 e 1/1)

Lojas: não abrem | Praça de Alimentação: 10h às 22h | Cinema: conforme progranação| Verdemar: não abre

Terça (31/12)

Lojas: 10h às 18h | Praça de Alimentação: 10h às 18h | Cinema: primeira sessão às 12h | Verdemar: 7h às 20h30

Shopping Cidade: 9 a 23/12

Segunda a sábado

Lojas: 9h às 22h | Loja on-line: 10h às 21h | Praças/quiosques de alimentação e Espaço Gourmet: 10h às 22h

Domingo (8/12) Feriado

Lojas: 10h às 18h | Loja on-line: 10h às 19h | Praças/quiosques de alimentação e Espaço Gourmet: 10h às 22h

Domingo (15/12)

Lojas: 10h às 20h (após as 20h o horário será facultativo) | Loja online: 10h às 19h | Praças/quiosques de alimentação e Espaço Gourmet: 10h às 22h

Domingo (22/12)

Lojas: 10h às 22h

Loja on-line: 10h às 21h

Praças/quiosques de alimentação e Espaço Gourmet: 10h às 22h

Terça-feira | Véspera do Natal - 24/12/19

Lojas, praças/quiosques de alimentação e Espaço Gourmet: 9h às 18h

Loja online: 10h às 17h

Cinema: serão exibidas as sessões com início até às 18h.

Quarta-feira - 25/12/19 (Natal | Feriado)

Lojas: fechadas

Loja on-line: Não haverá funcionamento

Praças/quiosques de alimentação e Espaço Gourmet:

10h às 22h (facultativo)

Cinema: serão exibidas as sessões com início após as 15h.

Quinta-feira a sábado - 26 a 28/12/19

Lojas: 9h às 22h

Loja online: 10h às 21h

Praças/quiosques de alimentação e Espaço Gourmet: 10h às 22h

Domingo

29/12/19

Lojas: 10h às 16h

Loja online: 10h às 15h

Praças/quiosques de alimentação e Espaço Gourmet: 10h às 22h

Terça-feira | Véspera do Ano Novo - 31/12/19

Lojas, praças/quiosques de alimentação e Espaço Gourmet: 9h às 18h

Loja online: 10h às 17h

Cinema: serão exibidas as sessões com início até às 18h.

Quarta-feira

01/01/2019 (Feriado)

Lojas: fechadas

Loja online: Não haverá funcionamento

Praças/quiosques de alimentação e Espaço Gourmet:

10h às 22h (facultativo)

Cinema: serão exibidas as sessões com início após as 15h.

Shopping Estação

02/12 a 15/12

Lojas e quiosques: 9h às 22h / alimentação e lazer: seg a sab: 10h a 23h domingos: 10h às 22h

16/12 a 21/12

Llojas e quiosques: 09h às 23h/ alimentação e lazer: seg a sab: 10h a 23h domingos: 10h às 22h

22/12 e 23/12

Lojas e quiosques: 9h às 23h / alimentação e lazer: 10h às 18h

25/12 e 01/12

Lojas e quiosques: fechados /alimentação e lazer:Facultativo: 12h a 21h

Minas Shopping

16/12 a 23/12

Lojas e quiosques: 10h às 22h, com abertura facultativa das 9h às 23h.

Véspera de Natal - 24 de dezembro

Lojas funcionarão das 9h às 18h.

Natal - 25 de dezembro

Lojas e quiosques estarão fechados e a praça de alimentação terá horário de funcionamento facultativo, das 10h às 22h. Cinema funcionará conforme programação da Cineart.

Véspera de Ano Novo - 31 dezembro

Lojas, quiosques e os espaços de alimentação e lazer: 9h às 18h.

1º de janeiro

Lojas e quiosques estarão fechados e a praça de alimentação terá horário de funcionamento facultativo, das 10h às 22h. Cinema funcionará conforme programação da Cineart.

O supermercado Momento Super Nosso também terá horário especial de funcionamento. Entre os dias 16 e 23 de dezembro, abrirá das 7h30 às 22h; no dia 22 de dezembro, das 8h às 20h, e no dia 23, das 7h30 às 22h. Nos dias 24 e 31 de dezembro, o supermercado funcionará das 8h às 18h. Já nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o Momento Super Nosso estará fechado.

Shopping Boulevard



De 16 a 23/12, o shopping funciona das 10h às 23h

No dia 24/12, das 9h às 18h



No dia 25/12 as lojas ficam fechadas e a praça de alimentação funciona das 10h às 22h



No dia 31/12, as lojas funcionam das 10h às 18h.



No dia 1º/1/2020, as lojas ficam fechadas e a praça de alimentação funciona das 10h às 22h



*Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine