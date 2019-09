A Fazenda 11, nova temporada do reality show da Record TV apresentado por Marcos Mion, estreia nesta terça-feira, 17. A lista de participantes será divulgada pela emissora no programa de estreia, que vai ao ar às 22h30, logo após o Jornal da Record.



Ao todo, serão 16 participantes com trabalhos já conhecidos pelo público que disputarão o prêmio final de R$ 1,5 milhão, além de cerca de R$ 500 mil em prêmios distribuídos em provas especiais ao longo do programa.



A sede de A Fazenda fica localizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, e foi reformada, ganhando uma nova decoração para receber os "peões", como são chamados os participantes do reality.



O diretor do núcleo de reality shows da Record, Rodrigo Carelli, garantiu que haverá a volta da presença de uma lhama, acompanhada por um filhote, na área de convivência entre os competidores e os animais.



"A baia também vai ter protagonismo, será mais importante ainda do que foi nas demais temporadas. O público gosta muito, justamente por esse contraste da mansão com uma coisa realmente raiz, entre os bichos", afirmou.



Diversos nomes de artistas foram cogitados nas redes sociais para participar de A Fazenda 11. Entre eles, Juju Salimeni, Val Marchiori, Jojo Todynho e Jesus Luz (conhecido por seu envolvimento com Madonna). Marcos Mion será novamente o apresentador do programa, que já comanda desde 2018.