Não resta dúvidas que a fábrica de memes brasileira é uma das mais criativas do mundo, e uma das novidades que apareceram nos últimos dias foi uma maneira curiosa de os Vingadores derrotarem Thanos no próximo Vingadores: Ultimato, que estreia no dia 25 de abril.



Digamos que ela envolve a entrada do Homem-Formiga e seu seguinte crescimento por dentro de um orifício de um vilão...



Vingadores: Ultimato terá 182 minutos de duração. Ou seja, três horas e dois minutos, tornando-se, assim, a produção mais longa do universo Marvel, ultrapassando as 2 horas e 40 minutos de Vingadores: Guerra Infinita.





