Desde as denúncias de abuso sexual contra João de Deus vieram à tona, pelo menos 150 pessoas foram demitidas de pousadas localizadas nas proximidades no centro de atendimento, afirmou o prefeito de Abadiânia, José Aparecido Alves Diniz (PSD). "O levantamento ainda não terminou. Mas já identificamos essas demissões. Como o comércio é muito frágil, ao menor sinal de desaquecimento, as pessoas são dispensadas", disse.



Na terça-feira (18), o prefeito entrou em contato com o governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado e do governador eleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. "Se atrairmos indústria para região, o impacto pode ser amenizado."



Nesta quarta, menos de 200 pessoas procuraram a Casa Dom Inácio de Loyola, onde João de Deus faz os atendimentos. Isso representa cerca de 15% do movimento tradicional. Para atrair clientela cada vez mais escassa, lojas já começam a anunciar promoções.



Leia mais:

João de Deus: polícia deve se basear em um único caso para concluir 1º inquérito

Polícia acha R$ 405 mil em dinheiro vivo e arma irregular na casa de João de Deus

Nove depoimentos de mineiras que acusam João de Deus são enviados para o MP de Goiás