Parte do teto da sede da entidade assistencial Abraço (Associação Brasileira Comunitária Para Prevenção do Abuso de Drogas), localizada no bairro Funcionários, região Centro-sul de Belo Horizonte, veio abaixo com as chuvas que caíram na capital mineira no final de semana. Duas salas ficaram danificadas. Seis placas de gesso foram perdidas.

Com a estrutura do teto parcialmente comprometida, a entidade terá de suspender temporariamente o atendimento. A medida afetará em torno de 250 assistidos.

Um grupo de funcionários e voluntários passou a manhã desta segunda-feira (10) arrumando o local. Um primeiro levantamento de engenharia indica que o prejuízo pode beirar os R$ 10 mil. “O telhado do prédio terá de ser refeito, essa é a nossa prioridade agora”, lamenta o presidente da entidade, Jânio Miranda.

Construído há 25 anos, o prédio onde funciona a Abraço, na avenida do Contorno, 4.777, no bairro Serra, pertence ao Estado e está cedido à entidade em regime de comodato. Além das salas administrativas, o prédio possui auditóriio e sete salas de atendimento, onde são prestados gratuitamente serviços de psicologia, psiquiatria, assistência social e reuniões de grupos de apoio.

A Abraço é uma entidade de referência no acolhimento e assistência a dependentes químicos, fundada há 36 anos pelo médico Elias Murad, que foi deputado federal e vereador por Belo Horizonte, morto em 2013. Além de Belo Horizonte, a Abraço atua em Varginha, no Sul de Minas, Brasília (DF) e Cubatão (SP).

Para contribuir, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (31) 3225 2700 ou pelo email: abraco.osc@gmail.com.