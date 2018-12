O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou que, a partir desta segunda-feira (31), o bloqueio da via S1, no centro da capital federal, começa na alça leste da Rodoviária do Plano Piloto. As alterações se devem à posse presidencial. Motoristas que estiverem na via L2 Norte não poderão acessar a Esplanada dos Ministérios (via N1).

Na via N2, o bloqueio começa na L4 Norte até a altura do prédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em frente ao Teatro Nacional. A ligação entre as vias L2 Sul e Norte não está bloqueada, assim como as vias L4 Sul e Norte, onde o trânsito flui normalmente.

A partir das 8h desta terça-feira (1), o bloqueio das vias N1 e S1 começará na rodoviária do Plano Piloto, sendo que ônibus de linha poderão fazer o retorno na alça leste do local. Não será permitido o acesso à rodoviária de nenhum outro ônibus ou de veículos leves. O trânsito será desviado da via S1 para o Eixo Rodoviário Sul.

Veículos que seguem pelo Eixo Rodoviário Sul, sentido sul-norte, serão transferidos para o Buraco do Tatu, como é conhecida a ligação entre a L2 Sul e a L2 Norte.

Também a partir das 8h de amanhã, parte da via L4, sentido norte-sul, entre a Vila Planalto e a Procuradoria-Geral da República (PGR), será bloqueada. No sentido sul-norte, o trânsito seguirá sem bloqueios. O acesso à via L4 pela Ponte JK ficará bloqueado e o trânsito será desviado para o Setor de Clubes Sul.

O Buraco do Tatuí também será fechado.

Volta à normalidade

De acordo com o Detran-DF, o trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios está bloqueado desde o último sábado (29) e deve permanecer fechado até o final da cerimônia de posse de Jair Bolsonaro na Presidência da República. A liberação só será feita após a dispersão do público, a limpeza das vias e a retirada dos alambrados e demais obstáculos.



Leia mais:

Bolsonaro recebe chefes de Estados nesta terça

PF cumpre mandados em investigação sobre grupo que fez ameaça a Bolsonaro

Festa da posse tem detalhes checados e tudo cronometrado para o dia 1º