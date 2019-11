O servidor público do estado de Minas Gerais deve receber todo o décimo terceiro salário deste ano ainda em 2019.

Embora o Executivo esteja com as finanças em níveis considerados críticos, os deputados estaduais se comprometeram, após articulação entre os líderes de blocos no Legislativo, a votarem projetos que injetem recurso no caixa do Estado.

A principal votação é a do projeto que antecipa os recebíveis da exploração do nióbio no Estado. O projeto deve ser aprovado até 18 de novembro.



Aguarde mais informações.