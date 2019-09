"Aqui não damos Match e sim Marx", explica a escritora e professora Elika Takimoto, coordenadora de Física do Cefet-RJ. Ela e a advogada Maria Goretti Nagime desenvolveram um aplicativo de encontros amorosos semelhante ao Tinder, mas só para pessoas de esquerdas, o "PTinder". O nome é uma brincadeira com a sigla do Partido dos Trabalhadores e famoso app de namoro.

A plataforma ainda não foi lançada, mas as criadoras já adiantam algumas detalhes em suas redes. "Não procuramos pela metade da laranja porque isso é coisa do Queiroz. Aqui buscamos a metade da nossa estrela. Vamos promover encontros, festas e shows. Nos aguarde!", completa Elika.

A iniciativa vai começar com uma página no Instagram, antes do lançamento da plataforma, que ainda não tem data para acontecer.

