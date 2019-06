Sânzio Baioneta, advogado de Andrea Neves, irmã do deputado federal Aécio Neves, prestou depoimento na sede da Polícia Federal de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (10), e afirmou que está havendo uma “afronta ao exercício legítimo do direito de defesa e da advocacia”.

Durante a Operação Escobar, realizada na semana passada, o aparelho celular do advogado foi apreendido. Na ação, que investiga vazamento de informações sigilosas da PF, dois policiais federais e dois advogados foram presos.

“Não se pode, jamais, interferir em uma atuação legítima de um advogado. O que se foi feito até agora, através de todas as provas documentais que estão nos autos, é do exercício legítimo da atuação de um advogado. Não se pode criminalizar a atuação de um advogado com fatos que não são verdadeiros. Não conheço os policiais que foram citados nessa operação”, afirmou Baioneta antes do depoimento, de acordo com o portal R7.

O advogado disse que não conhece os policiais citados na Operação Escobar e que não tem absolutamente nada na sua vida que possa ser incorreto na atividade profissional.

O vazamento teria ocorrido durante a primeira operação, que investigava um suposto esquema de corrupção no Ministério da Agricultura, ainda durante o governo Dilma Rousseff (PT). Em dezembro do ano passado, a corporação fez buscas na casa de Andrea, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e teria encontrado lá documentos sigilosos da PF.

Ao portal G1, Andrea Neves afirmou que o documento encontrado em sua residência é cópia de depoimento cujo conteúdo já havia sido amplamente divulgado pela imprensa um mês antes.

