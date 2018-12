A pista principal do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi totalmente liberada às 22h40 desta quinta-feira (20) para pousos e decolagens. A via estava interditada desde às 1h43 da madrugada, quando um avião da companhia aérea Latam teve que fazer um pouso forçado no terminal, por problemas técnicos.

A previsão inicial era de que a aeronave fosse retirada da pista às 19h. Contudo, o avião Hércules, da Força Aérea Brasileira (FAB), necessário para a operação, atrasou, chegando apenas às 18h no terminal. A previsão inicial, conforme a Latam, era de que o veículo da FAB estacionasse em Confins às 15h.

A BH Airport, concessionária que administra Confins, informou que até as 22h, por causa da interdição, 143 voos foram cancelados. Durante o dia, foram realizados 44 decolagens e 53 aterrissagens no terminal. Num dia normal, em média, são 300 partidas e chegadas.

Mesmo com a liberação total, a orientação da BH Airport é que todos os passageiros consultem as companhias antes de se dirigir ao aeroporto, já que a previsão é que a normalização dos horários ainda dure até o início da manhã desta sexta-feira.

Falha

Os passageiros que estavam no voo LA 8084, que decolou às 0h30 de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, com destino a Londres, nesta madrugada, tiveram que retornar à capital paulista. No fim da noite desta quinta, eles embarcaram em outro voo em direção à capital inglesa.

339 clientes e 16 tripulantes estavam a bordo do Boeing. A Latam informou que a aterrissagem aconteceu por problemas técnicos, mas não especificou quais seriam estes problemas. Uma pane elétrica associada ao excesso de peso da aeronave teriam motivado o piloto a estacionar na Grande BH.

Com o impacto da aterrissagem, oito dos doze pneus do trem de pouso do avião estouraram. Por isso, a retirada do veículo da pista foi tão demorada. Em conjunto, os pneus pesam cerca de 6 toneladas. A parceria para o trabalho foi feita entre a Latam e a FAB.

As causas oficiais do acidente ainda serão investigadas pela FAB.



