O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, acaba de receber a certificação de Operador Econômico Autorizado (OEA), pelo programa da Organização Mundial das Aduanas (OMA). No Brasil, a iniciativa é em parceria com a Receita Federal e mostra que as atividades de importação e exportação são feitas de maneira regular e idônea.

Com isso, a logística estabelecida no sítio aeroportuário é considerada segura e confiável em suas operações.

Ao receber a certificação OEA, o terminal passou a ser um parceiro estratégico da Receita Federal, que possui benefícios oferecidos pela alfândega relacionados à maior agilidade e previsibilidade nos fluxos do comércio internacional. Todos os processos do aeroporto são auditados e é comprovado o cumprimento dos requisitos de segurança aplicados à cadeia logística, bem como às obrigações tributárias e aduaneiras.

A certificação foi obtida a partir da avaliação da gestão desse processamento de cargas e facilitação do fluxo. "Comprovamos que o aeroporto tem alto nível de segurança e é capaz de minimizar os riscos de crimes, como contrabando, roubo, vandalismo, tráfico de drogas, ataques terroristas e contaminação de cargas. Obter a certificação é um diferencial e mostra que estamos no caminho certo, sobretudo para fortalecer o relacionamento com clientes e parceiros", explica Douglas Gameiro, gestor de Segurança e Processos Integrados da BH Airport.

A primeira etapa para a busca da certificação passou pela capacitação dos profissionais que atuam no terminal de cargas. Desde abril deste ano foram realizados diversos treinamentos com o objetivo de conscientizar os profissionais sobre os novos procedimentos. Depois foi a vez de qualificar os demais colaboradores.

A Receita Federal também precisou realizar auditoria dos processos para verificar o cumprimento dos requisitos de admissão. Com isso, foi preciso um envolvimento de diversas áreas como Qualidade, Segurança, Logística e Soluções Integradas, Gestão de pessoas, Tecnologia da Informação e Administrativo-Financeiro.

BH Airport

A BH Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE). Ela é formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo.

A Infraero, estatal que gere aeroportos brasileiros há mais de quatro décadas, também tem 49% de participação.