O aeroporto internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, terá uma linha direta para Ouro Preto. A BH Aiport, concessionária do terminal, estuda a possibilidade de rotas também para Diamantina, no Vale do Jequitinhonha; Governador Valadares, no Vale do Rio Doce; e Divinópolis, no Centro-Oeste.

"A ideia é que a linha para Ouro Preto, que é nosso projeto-piloto, entre em operação até o fim do ano. Estudamos a possibilidade de expandir o projeto para outros municípios que estejam num raio aproximado de 300 quilômetros (do aeroporto)", disse, com exclusividade ao Hoje em Dia, Bruno Coelh, gestor de Negócios da BH Aiport.

O projeto já foi discutido com o Ministério do Turismo e representantes de algumas cidades.