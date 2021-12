Com o avanço da vacinação e a diminuição dos casos registrados de Covid-19 em todo o país, os brasileiros estão voltando a viajar no final do ano. Os aeroportos administrados pela Infraero devem receber cerca de 3 milhões de passageiros até 3 de janeiro. De acordo com a empresa, que opera 37 aeroportos em todo o país, o número será 44% maior em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com informações repassadas pelas companhias aéreas, o número de pousos de decolagens deve chegar a 22,6 mil, 37% maior em relação ao ano passado, quando foram registrados 16,5 mil entre 18 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro deste ano.

De acordo com a Infraero, com a continuidade da pandemia, seguem as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para manutenção do distanciamento social, uso de uso de máscara e higienização das mãos.

Devido à grande movimentação nos terminais, a Infraero recomenda que os passageiros com destino internacional cheguem com antecedência de 3 horas para voos internacionais e de 1h30 para voos nacionais.

